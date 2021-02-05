  • BIST 1.545
  • Altın 412,346
  • Dolar 7,0815
  • Euro 8,4831
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 6 °C
»

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı

2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı

2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.

I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadelede edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına 8 Haziran 2021'de deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye, grup maçlarını 14 Haziran 2022'de Danimarka ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile tamamlayacak.

Ümit Milli Takım'ın I Grubu fikstürü şöyle:
08.06.2021 Kazakistan-Türkiye

03.09.2021 Türkiye-Belçika

07.09.2021 Türkiye-İskoçya

12.11.2021 Belçika-Türkiye

16.11.2021 Türkiye-Danimarka

25.03.2022 İskoçya-Türkiye

10.06.2022 Türkiye-Kazakistan

14.06.2022 Danimarka-Türkiye

Not: Maçların oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak. 

Şampiyona yolu
2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.

Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medipol Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük05 Şubat 2021 Cuma 10:24
  • Futbolda haftanın programı05 Şubat 2021 Cuma 09:43
  • Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu05 Şubat 2021 Cuma 09:42
  • Tokyo Olimpiyatları'nda seyircilerle ilgili karar 'son dakikaya dek' bekletilecek05 Şubat 2021 Cuma 09:11
  • Anadolu Efes Barcelona'yı devirdi05 Şubat 2021 Cuma 09:11
  • Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu05 Şubat 2021 Cuma 09:10
  • Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi05 Şubat 2021 Cuma 09:10
  • Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı04 Şubat 2021 Perşembe 14:21
  • Derbinin kilidi ilk gol04 Şubat 2021 Perşembe 14:21
  • Demir Grup Sivasspor beraberlik sayısında zirvede04 Şubat 2021 Perşembe 11:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti