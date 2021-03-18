Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.