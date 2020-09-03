  • BIST 1.084
  • Altın 461,477
  • Dolar 7,4223
  • Euro 8,7620
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 35 °C
»

Ümit milli judocular antrenmanlara başladı

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle belirtilen kurallar çerçevesinde uzun süredir antrenman yapmayan ve normalleşme döneminde ilk etap hazırlık çalışmalarına Samsun’da başlayan ümit milli erkek judocular, antrenmanlar için tatamiye çıktı.
Ümit milli judocular antrenmanlara başladı

Kovid-19 salgını sürecinde belirtilen kurallar doğrultusunda uzun süredir hazırlık kamplarına zorunlu ara veren Ümit Milli Erkek Judo Takımı, normalleşme döneminde Samsun’da başladığı ilk etap hazırlık çalışmalarının ardından tatamide ikinci etap antrenmanlarına başladı.

Samsun TOHM’da sürecek ikinci dönem hazırlıkları öncesi Kovid-19 testine giren judocular, salon çalışmalarından önce de antrenman uygulamaları konusunda milli takım antrenörleri tarafından bilgilendirildi.

Sağlık kurallarının ön planda tutulduğu çalışmalar doğrultusunda tatamiye çıkan ümit milli judocular, bu süreçte teknik ve taktik uygulamaları gerçekleştirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bazı genç arkadaşlara, yeni gelen arkadaşlara görev vereceğim03 Eylül 2020 Perşembe 09:33
  • Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı03 Eylül 2020 Perşembe 09:32
  • Hes Kablo Kayserispor, Lennon'u kadrosuna kattı02 Eylül 2020 Çarşamba 23:14
  • Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası tamamlandı02 Eylül 2020 Çarşamba 23:13
  • Beşiktaş'ta yeni sezonda kombine bilet satışı yapılmayacak02 Eylül 2020 Çarşamba 15:47
  • Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve ampute futbolda sezon açılıyor02 Eylül 2020 Çarşamba 15:46
  • Dünya Ralli Şampiyonası yeniden başlıyor02 Eylül 2020 Çarşamba 15:46
  • Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve ampute futbolda sezon açılıyor02 Eylül 2020 Çarşamba 13:03
  • Mert Nobre: Her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz02 Eylül 2020 Çarşamba 12:43
  • A Milli Futbol Takımı Sivas’a gitti02 Eylül 2020 Çarşamba 12:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti