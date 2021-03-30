  • BIST 1.396
  • Altın 452,330
  • Dolar 8,3428
  • Euro 9,7776
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

Ümit Milli Takım, Sırbistan’a 1-0 mağlup oldu

Ümit Milli Takım, haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Sırbistan ile Antalya’da oynadığı özel maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.
Ümit Milli Takım, Sırbistan’a 1-0 mağlup oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan maçta, Ümit Milli Takımımız sahaya Doğan Alemdar, Rıdvan Yılmaz, Abdussamed Karnuçu, Umut Güneş, Gökdeniz Bayraktar, Mohamed Zeki Avcı, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Barış Alper Yılmaz, İsmail Çokçalış, Kerem Atakan Kesgin ilk 11’iyle çıkarken, Sırbistan takımı, Milos Gordic, Dejan Tetek, Sava Arangel Cestic, Slobodan Tedic, Armin Djerlek, Zeljko Gavric, Svetozar Markovic, Dimitrije Kamenovic, Zlatan Sehovic, İvan Milosavlevic, Filip Stevanovic 11’iyle sahada yer aldı.


 

Karşılaşmanın 39’uncu dakikasında Ümit Milli Takımda Gökdeniz Bayraktar sağ omzundan sakatlanarak oyundan çıkarken yerini Burak İnce’ye bıraktı. 40’ıncı dakikada Sırbistan takımında kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Svetozar Markovic topu ağlara gönderdi. Bu golle Sırbistan sahadan 1-0 galip ayrıldı.


 

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli de takip etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehirspor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı30 Mart 2021 Salı 10:59
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile resmi sözleşme imzaladı30 Mart 2021 Salı 09:15
  • A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı29 Mart 2021 Pazartesi 21:13
  • Şenol Güneş: Koşulları ne olursa olsun 3 puana ihtiyacımız var29 Mart 2021 Pazartesi 20:14
  • Ozan Tufan: Oynamak istediğim yer Premier Lig29 Mart 2021 Pazartesi 18:31
  • Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor29 Mart 2021 Pazartesi 18:07
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüşüyor29 Mart 2021 Pazartesi 16:15
  • Bülent Korkmaz A Milli Takım'ın mevcut kadrosunun 3-4 büyük turnuvada yer alacağına inanıyor29 Mart 2021 Pazartesi 16:15
  • Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor29 Mart 2021 Pazartesi 13:36
  • THY Avrupa Ligi'nde heyecan 32. hafta maçlarıyla devam edecek29 Mart 2021 Pazartesi 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti