  • BIST 1.431
  • Altın 527,259
  • Dolar 8,5900
  • Euro 10,4901
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Ümit Milliler'in hazırlık maçına teknik direktörlerden büyük ilgi

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna'yı konuk ettiği hazırlık maçını, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de yer alan bazı takımların teknik direktörleri ve başkanları da takip etti.
Ümit Milliler'in hazırlık maçına teknik direktörlerden büyük ilgi

Türkiye Ümit Milli Takımı, hazırlık maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Ukrayna'yı ağırladı. Ümit Milliler'in karşılaşması, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig ekiplerinin teknik direktörleri ve başkanlarından büyük ilgi gördü. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, milli karşılaşmayı takip etti.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber ve TFF yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Takım Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçı için Almanya'ya gitti02 Haziran 2021 Çarşamba 13:07
  • Mısır asıllı milli sporcu Adem Asil olimpiyat kotasıyla çocukluk hayalini gerçekleştirdi02 Haziran 2021 Çarşamba 13:07
  • Buz pateninde sezon tamamlansa da olimpiyat kotası mesaisi sürecek02 Haziran 2021 Çarşamba 13:06
  • Avusturya liginin Türk golcüsü Metehan Altunbaş'ın idolü Burak Yılmaz02 Haziran 2021 Çarşamba 11:41
  • İşitme engelli milli güreşçiler dünya şampiyonasına iddialı hazırlanıyor02 Haziran 2021 Çarşamba 11:35
  • Trabzonspor taraftarları Sörloth'u tekrar takımda görmek istiyor02 Haziran 2021 Çarşamba 11:24
  • NBA'de Nets Celtics karşısında seriyi 4-1 üstün bitirdi02 Haziran 2021 Çarşamba 11:05
  • ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor02 Haziran 2021 Çarşamba 10:34
  • Türkiye, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova karşısında02 Haziran 2021 Çarşamba 10:33
  • A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi02 Haziran 2021 Çarşamba 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti