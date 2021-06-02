Ümit Milliler'in hazırlık maçına teknik direktörlerden büyük ilgi

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna'yı konuk ettiği hazırlık maçını, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de yer alan bazı takımların teknik direktörleri ve başkanları da takip etti.