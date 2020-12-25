  • BIST 1.428
  • Altın 456,473
  • Dolar 7,5526
  • Euro 9,2047
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' soruşturması

Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından annesi şüpheli şekilde ölen Ümitcan Uygun hakkında, 'Tiktok' fenomeni Abdullah S.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' soruşturması

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da 2020’de Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çakır ve Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturmalar sürüyor.

TEHDİT SORUTURMASI

Ümitcan Uygun, önceki gün sosyal medya platformu 'Tiktok' fenomoni Abdullah S.'nin yayınına bağlandı. Uygun'un, Abdullah S.'ye, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili 'adalet yerini bulacak' yönündeki sözleri üzerine hakaret ve tehditte bulunduğu "Seni öldüreceğim" dediği iddia edildi. Şikayet Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. Uygun, soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Libyalı askerlere ağır silah atış eğitimleri verildi25 Aralık 2020 Cuma 15:57
  • FETÖ'cüler örgütlü saldırılarıyla Facebook ve Twitter'ı manipüle ediyor25 Aralık 2020 Cuma 15:31
  • Diyarbakır annelerinden Fadime Aksu: Çocuğumu almadan gitmeyeceğim25 Aralık 2020 Cuma 15:30
  • Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayan İsrail, işgal altındaki Filistinlileri kaderine terk ediyor25 Aralık 2020 Cuma 15:11
  • Bakan Ersoy: Küresel turizmde yaşanan büyük daralmada yüzde 10 daha başarılı bir performans sergiledik25 Aralık 2020 Cuma 15:06
  • Marmara Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak25 Aralık 2020 Cuma 15:05
  • Tepki çeken 'mizah' toplantısının iptali vatandaşı sevindirdi: 'Büyük yanlıştan dönüldü'25 Aralık 2020 Cuma 14:49
  • THY, Kovid-19 mutasyon riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere'ye tahliye seferi düzenledi25 Aralık 2020 Cuma 14:25
  • Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı25 Aralık 2020 Cuma 14:25
  • Erdoğan: (Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz25 Aralık 2020 Cuma 14:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti