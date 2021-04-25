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Ümraniye'de hafriyat kamyonundan kaçmak isteyen otomobil çukura düştü

ÜMRANİYE'de, iddiaya göre önündeki hafriyat kamyonunun ani manevra yapması sebebiyle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, yol bakım çalışması için açılan çukura düştü.
Ümraniye'de hafriyat kamyonundan kaçmak isteyen otomobil çukura düştü

Kaza saat 19.45 sıralarında Ümraniye, Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 YL 2775 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Müslüm Turgut önünde seyreden hafriyat kamyonunun ani manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol bakım çalışmaları için açılan çukura düştü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken aracında hasar meydana geldi. İddiaya göre kazaya sebep olan kamyon sürücüsü ise olay yerini terk etti. Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı. 


 

Sürücü Müslüm Turgut kazayı anlatırken, "Şurada ışıklardan geçerken, burada hafriyat kamyonu vardı. Hafriyat kamyonu bir anda önüme çıkınca, bende frene bastım. Frenler tutmadı. Kamyona çarpmaktansa aşağı düşeyim dedim. O şekilde düştüm buraya. Daha sonra bastı gitti hafriyat kamyonu. Şu an polisleri bekliyorum. Bakalım ne olacak. Belediye çalışıyor herhalde büyük ihtimalle. Ben yara almadım ama aracımda maddi hasar meydana geldi. Ne kadar tutacağı da belli değil gerçi. Polis ekiplerinin gelip zabıt tutmasını bekliyorum" dedi. 

 

Olay yerine gelen trafik polislerine de olayı anlatan sürücü Turgut, "Önünde arkadaşı vardı. O da onun arkasından çıkarken bütün şeridi kapattı bir anda. Zaten fren tutmuyor. Ya altına girecektim, ya da buraya düşecektim. Allah'tan dört ayak üzerine düştüm. Araba yan da yatabilirdi" ifadelerini kullandı.

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