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Ümraniye'de kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında yolcu otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
Ümraniye'de kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İddialara göre kaza saat 07.00 sıralarında sapağı kaçıran otomobil geri geri gelmeye başladı. Aracın geri geldiğini fark edemeyen otobüs şoförü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. 

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. 

Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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