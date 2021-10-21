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Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

ÜMRANİYE'de bir evin bahçesine motosikletle gelen iki kişi park halindeki başka bir motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; evinin bahçesinde park halindeki 34 CVJ 02  plakalı motosiklet, sokağa başka bir motosikletle gelen iki kişi tarafından çalındı. Geçen sene de çalınan ve sahibine teslim edilen motosikleti polis ekipleri  inşaat halindeki bir binada buldu. Gösterge paneli ve ön farı sökülmüş şekilde bulunan motosiklet, sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Motosikletin evin bahçesinden iki kişi tarafından çalınma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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