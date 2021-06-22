Ümraniye'deki koca dehşeti; anne ve oğlunun cenazeleri adli tıptan alındı

ÜMRANİYE'de yangına giden ekipler tarafından evde ölü bulunan Arzu Rahman Güney ile ağır yaralı bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'in cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, Ümraniye Armağanevler Narlı Sokak'taki bir binada dün sabah meydana geldi. Yangın ihbarına giden ekipler, evde Arzu Rahmen Güney'i ölü, 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'i de ağır yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Ekipler eve ilk gittikleri sırada yakınlarını telefonla arayan baba Mehmet Güney, eşi ile oğlunu öldürüp evi ateş verdiğini ve intihar edeceğini söyledi. Daha sonra Mehmet Güney'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Arzu Rahman Güney ile oğlu Kerem Güney'in cenazeleri yakınları tarafından alınarak, Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü Morguna götürüldü. Cenazelerin yarın Alemdağ Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.