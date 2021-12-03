  • BIST 1.910,41
  • Altın 780.62542
  • Dolar 13.7109
  • Euro 15.4994
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Ümraniye'deki kuyumcu soygunu girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

ÜMRANİYE'de silahlı iki kişi tarafından yapılan ve dükkan sahibinin silahla ateş edilerek yaralandığı kuyumcu soygunu girişiminin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Ümraniye'deki kuyumcu soygunu girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz silahlı iki kişi tarafından soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcu Menderes Çakmaklı ile soyguncular arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında şüphelilerden biri, kuyumcu Çakmak'ı silahla bacağından vurarak kaçtı. Çevredeki bir vatandaş aracıyla takip ettiği şüphelilerden birini yakalayıp polise teslim etti.

Yaşanan soygun girişiminin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapüşonlu iki kişi dükkana giriyor. Dükkanda bir süre kuyumcuyla sohbet ediyorlar. Şüphelilerden biri silahını çıkarıp kuyumcuya doğrultuluyor. Kuyumcu tezgahın altından silahını almak isterken şüphelilerle aralarında arbede yaşanıyor.  Bu sırada şüphelilerden biri kuyumcuyu yaralıyor. Ardından kaçtıkları görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döner bıçağıyla girdiği kebapçıda korku dolu anlar yaşatıp 'Aynı filmi tekrarlayacağım' dedi01 Aralık 2021 Çarşamba 23:57
  • Otomobille dükkanına girdiği ortağı tarafından öldürüldü01 Aralık 2021 Çarşamba 20:49
  • Cadde üzerinde silahlı çatışma: 3 yaralı01 Aralık 2021 Çarşamba 19:53
  • Jandarmayı görüp ani fren yapan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü kazaya neden oldu01 Aralık 2021 Çarşamba 18:54
  • Turgutlu'daki kedi ölümlerinin şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı01 Aralık 2021 Çarşamba 17:56
  • Define kazısında yakalanan 3 kişi gözaltında30 Kasım 2021 Salı 22:10
  • Tuğba işe giderken sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı; o anlar kamerada30 Kasım 2021 Salı 22:10
  • Sokak ortasındaki kavga kamerada30 Kasım 2021 Salı 22:09
  • Kızılay'da şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı30 Kasım 2021 Salı 21:08
  • Çocukların 'ceset' ihbarındaki cisim 'şamandıra' çıktı30 Kasım 2021 Salı 18:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti