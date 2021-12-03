Ümraniye'deki kuyumcu soygunu girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

ÜMRANİYE'de silahlı iki kişi tarafından yapılan ve dükkan sahibinin silahla ateş edilerek yaralandığı kuyumcu soygunu girişiminin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz silahlı iki kişi tarafından soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcu Menderes Çakmaklı ile soyguncular arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında şüphelilerden biri, kuyumcu Çakmak'ı silahla bacağından vurarak kaçtı. Çevredeki bir vatandaş aracıyla takip ettiği şüphelilerden birini yakalayıp polise teslim etti.

Yaşanan soygun girişiminin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapüşonlu iki kişi dükkana giriyor. Dükkanda bir süre kuyumcuyla sohbet ediyorlar. Şüphelilerden biri silahını çıkarıp kuyumcuya doğrultuluyor. Kuyumcu tezgahın altından silahını almak isterken şüphelilerle aralarında arbede yaşanıyor. Bu sırada şüphelilerden biri kuyumcuyu yaralıyor. Ardından kaçtıkları görülüyor.