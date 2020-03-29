Umreciler karantinadan çıkıyor

Umreciler 14 günün ardından karantinadan çıkarılıyor. Koronavirüs tespit edilmeyen umrecileri götürmek için Gölbaşı’na otobüsler geldi.

Umreden dönenler koronavirüs önlemleri kapsamında, Gölbaşı'ndaki Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'nde bulunan Şehit Özel Harekatçılar, Milli İrade ve Gölbaşı yurtlarına yerleştirilmişti ve 14 günlüğüne karantinaya alınmıştı. Umrecilerden hastalık tespit edilmeyenler tahliye edilmeye başlanılor. Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ne umrecileri götürmek için çok sayıda otobüs geldi.

Umreciler için 15 Mart tarihinde Ankara ve Konya’da yurtlar gece yarısı boşaltılmış ve karantinaya alınmışlardı.

Ankara'da umrecilere ayrılan yurtların isimleri ve kapasiteleri şöyle:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

Konya'da umrecilere ayrılan yurtların isimleri ve kapasiteleri şöyle:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938