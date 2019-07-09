Umreye gitme oranı yüzde 50 azaldı

Çiçek Turizm Hac ve Umre Organizasyon Ankara İşletme Sahibi Ahmet Kılıç, “Bu yıl Umre sezonunu kurdaki artış nedeniyle bir önceki sezona oranla yüzde 50-60 düşüşle kapattık” diye konuştu.

Geçtiğimiz ay Umre sezonu sona ererken bu günlerde 2019’un ilk hacı adayları kutsal topraklara gitmeye başladı. Uzun yıllardır bu organizasyonları yapan Ahmet Kılıç da 2018-2019’un umre sezonunu ve 2019 hac maliyetini gazetemize anlattı. Geçen yazdan bu yana özellikle kurdaki artış nedeniyle umreye gidenlerin yüzde 50 oranında azaldığını belirtti. Öte yandan Kılıç, bu yıl hac maliyetinin 15 bin 480 Riyal yani yaklaşık 23 bin TL olarak belirlendiğini gerek Diyanet İşleri Başkanlığı gerekse özel şirketlerin bu rakamın altına bir işlem yapamayacağını söyledi.

HAC RAKAMI BU YIL YAKLAŞIK 23 BİN LİRA

Kılıç, “Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl bir rakam belirlerdi. Özel şirketler belirlenen bu hac fiyatında geniş bir bant tutardı. Anlaşmaları, bağlantıları ile maliyeti düşürerek vatandaşa belirlenen fiyat altında da Hac fiyatında yardımcı olurdu. Fakat bu sene Diyanet farklı bir uygulamaya gitti. Belirlenen 15 bin 480 riyal yani yaklaşık 23 bin lira dışında alt bir rakama izin vermiyor. Ayrıca ödemelerin tamamı Diyanet’in kendi hesabına yapılacak. Bu meblağın altında bir rakam vermeniz pek mümkün olmuyor.”

ÖZEL ŞİRKETLERE KOTA KOYULDU

Kılıç, “Diyanetin şöyle bir uygulaması var. Toplamda gidecek hacı sayısının yüzde 60’ını Diyanet kendisi yüzde 40’ını da şirketler götürür. Fakat bu sene farklı bir uygulamaya gidildi. Şirketlere kota sınırlaması getirildi. Her turizm acentesine belirli sayılar verildi. Bunun bir avantajı eskiden hacı adayı bulmak için koştururduk şimdi direk bize hacı adayları geliyor. Diğer firmaların kotası dolunca başka firmaya gidiyorlar. Bu uygulamanın avantajı hacı adayı aramak zorunda kalmıyoruz hazır geliyor. Dezavantajı ise, örnek veriyorum ben bu yıl 20 hacı gönderiyorum Ankara’dan. Ancak bana başvuran kişi sayısı 30’du. Yani 10 kişiyi kendi firmamla götüremedim. Toplam bir rakam verirsek Türkiye genelinde 80 bin hacı adayı Ankara’da da 800’e yakın hacı adayı kutsal topraklara gider.”

HAC ÜCRETİNE NELER DÂHİL?

Kılıç, “Bu rakama uçak bileti, orada havalimanı transferleri, konaklama, yeme içme, Arafat’taki çadır hizmetleri ve kesecekleri kurban bedeli bu fiyatın içerisinde. Ayrıca rehber hizmetleri de var. Sonrasındaki harcama kişinin tamamen özel isteği doğrultusundadır. İstediği gibi maliyeti düşürebilir de artırabilir de.”

KURADA HAC ÇIKANLAR ÖZEL ŞİRKETLE GİDER ANCAK MALİYETİ YÜKSEK OLUR

Kılıç, “Özel hac vizesi alarak Diyanet kurası çıkmayanları Hacca götürebiliyoruz. Fakat bu tamamen özel bir uygulama olduğu için masrafları yüksek oluyor. Şahısların bu vizeyi alması çok zor ancak şirketler alıyor. Bu vizeyle hacca gitmenin maliyeti ise yaklaşık 45 bin liraya tekabül eder.”

UMRE SEZONU KURBAN BAYRAMINDAN SONRA AÇILIR ORTALAMA Fiyat 5-6 BİN TL CİVARINDA

Kılıç, “Umre sezonu Kurban Bayramı’ndan 1 buçuk ay sonra başlar Ramazan Ayı’nın sonuna kadar devam eder. Son yıllarda Şevval Umresi dediğimiz bir umre açıldı. Ramazan Bayramı’nın bitiminden hemen sonra 15-20 gün devam eder. Geçtiğimiz yıldan bu yıla kadar umre sezonu dövizin artışı ile alakalı yüzde 50-60 bir düşüş yaşandı. Bu çok firmayı derinden etkiledi. Şu anda bir Umrenin maliyeti ortalama 5- bin liradır. 15 günlük ve her şey dâhil fiyatıdır. Tabi umrede yürüme mesafeniz, konakladığınız otelin kalitesi değiştikçe maliyet artar. 5 yıldızlı bir otelde de Umre yapmanın maliyeti 9-10 bin liralara kadar çıkar.”

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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