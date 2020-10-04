Umudum Umut Olsun, minik Yusuf'un umudu oldu

Umudum Umut Olsun Platformu, doğuştan tek bacağı olmayan 4 yaşındaki Edirneli Yusuf Güner'e Başkent Ankara'da protez bacak yaptırarak, minik çocuğun umudu oldu.

Yusuf Güner, 4 yaşında. Edirne'de yaşıyor. Sağ bacağı olmadan dünyaya gözlerini açtı. Minik Yusuf bir de bağırsak problemine karşı zorlu bir yaşam mücadelesi veriyordu. Yusuf, yaşıtları gibi sokaklarda oyun oynamak, saatlerce yürümek, doyasıya eğlenmek istese de fiziki durumu maalesef buna elvermiyordu. Yaş aldıkça yürüme isteği artan Yusuf'un bu durumuna ailesi de çok üzülüyor; ancak maddi durumları olmadığı için ailenin elinden bir şey gelmiyordu. Yusuf'un ailesi, çocuklarına yardımcı olması ve bir dizlik alabilmeleri için Ankara merkezli Umudum Umut Olsun Paltformu'na ulaştı. Paltform üyeleri olan Serap Çetin, Emine Türker, Yasemin Kocayürek minik Yusuf'a umut olmak için hemen harekete geçti ve Yusuf ailesiyle birlikte Ankara'ya getirildi. Yapılan kontrollerin ardından Yusuf'un yürüyebilmesi için gerekli protez bacak yaptırıldı. Bir hayırseverin desteğiyle protez bacağına kavuşan minik Yusuf, ilk defa hayatın tadını adım adım çıkardı. Yusuf'un yüzünden gülücük eksik olmuyor minik çocuk adeta bulutların üzerinde yürüyordu.

"YUSUF'UN AYAKLARI OLDUK"

Umudum Umut Olsun Platformu yetkilileri, Yusuf'un mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Gazetemize konuşan platform yetkilileri şunları söyledi: "Biz 3 kadın Emine, Yasemin, Serap olarak 'umudumuz umut olsun' diye çıktığımız bu yolda tek amacımız sevgimizin bir çocuğun gülümsemesi olmasıdır. Bugün de umut kapısı minicik bedeniyle büyük acılar yaşamış Yusuf'umuz için çaldı. Ona umut olduk Emine Türker arkadaşımıza gelen bir mesaj ile Yusuf yavrumuzu tanıdık. Bir anne; 'yavrumun doğuştan bacağı yok, bağırsakları düğümlü sizden tek isteğim çocuğuma bir dizlik.' yazılı bir mesaj gönderdi. Bu mesaja nasıl duyarsız kalınabilirdi ki? Hemen yavrumuzun dizliğini yolladık. Peşinden Yasemin arkadaşımız ortopedi kliniğinde çalıştığı için onun gönlü güzel ortopedisyeniyle konuşup Yusuf yavrumuzun kalça protezini yaptırdık. Bu protezi Türkiye'de sayılı kişiler yapabiliyor ve çok pahalı. Allah razı olsun bir gönüllümüz Yusuf'umuzun ayakları oldu. Biz de Yusuf yavrumuzun yürümesine şahit olduk hep birlikte."

YUSUF, BAŞKENT'TE SAHİPSİZ BIRAKILMADI

Yusuf'un hayata attığı ilk adımına şahit olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten platform yetkilileri, "Öyle güzel bir duygu tarifi yok. Hepimiz Yusuf için tek yürek olduk. Kimi abisi ona kıyafetler, oyuncaklar aldı, kimi abisi yol parasını verdi.

Yusuf'un tüm işlemleri bitince, onun sevincine ortak olduktan sonra memleketleri Edirne'ye yolcu ettik. Allah'ım mazlumlara, yetimlere el uzatanlardan binlerce kez razı olsun. Ayrıca Yusuf'umuza evini açan ortopedisyen çalışanından Allah razı olsun" dedi.

Osman Akdoğan/İlksayfa