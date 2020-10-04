  • BIST 1.145
  • Altın 474,383
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 13 °C
»

Umudum Umut Olsun, minik Yusuf'un umudu oldu

Umudum Umut Olsun Platformu, doğuştan tek bacağı olmayan 4 yaşındaki Edirneli Yusuf Güner'e Başkent Ankara'da protez bacak yaptırarak, minik çocuğun umudu oldu. 
Umudum Umut Olsun, minik Yusuf'un umudu oldu

Yusuf Güner, 4 yaşında. Edirne'de yaşıyor. Sağ bacağı olmadan dünyaya gözlerini açtı. Minik Yusuf bir de bağırsak problemine karşı zorlu bir yaşam mücadelesi veriyordu. Yusuf, yaşıtları gibi sokaklarda oyun oynamak, saatlerce yürümek, doyasıya eğlenmek istese de fiziki durumu maalesef buna elvermiyordu. Yaş aldıkça yürüme isteği artan Yusuf'un bu durumuna ailesi de çok üzülüyor; ancak maddi durumları olmadığı için ailenin elinden bir şey gelmiyordu. Yusuf'un ailesi, çocuklarına yardımcı olması ve bir dizlik alabilmeleri için Ankara merkezli Umudum Umut Olsun Paltformu'na ulaştı. Paltform üyeleri olan Serap Çetin, Emine Türker, Yasemin Kocayürek minik Yusuf'a umut olmak için hemen harekete geçti ve Yusuf ailesiyle birlikte Ankara'ya getirildi. Yapılan kontrollerin ardından Yusuf'un yürüyebilmesi için gerekli protez bacak yaptırıldı. Bir hayırseverin desteğiyle protez bacağına kavuşan minik Yusuf, ilk defa hayatın tadını adım adım çıkardı. Yusuf'un yüzünden gülücük eksik olmuyor minik çocuk adeta bulutların üzerinde yürüyordu. 

whatsapp-image-2020-10-03-at-11.28.21.jpegwhatsapp-image-2020-10-03-at-11.28.20.jpeg

"YUSUF'UN AYAKLARI OLDUK"
Umudum Umut Olsun Platformu yetkilileri, Yusuf'un mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Gazetemize konuşan platform yetkilileri şunları söyledi: "Biz 3 kadın Emine, Yasemin, Serap olarak 'umudumuz umut olsun' diye çıktığımız bu yolda tek amacımız sevgimizin bir çocuğun gülümsemesi olmasıdır. Bugün de umut kapısı minicik bedeniyle büyük acılar yaşamış Yusuf'umuz için çaldı. Ona umut olduk Emine Türker arkadaşımıza gelen bir mesaj ile Yusuf yavrumuzu tanıdık. Bir anne; 'yavrumun doğuştan bacağı yok, bağırsakları düğümlü sizden tek isteğim çocuğuma bir dizlik.' yazılı bir mesaj gönderdi. Bu mesaja nasıl duyarsız kalınabilirdi ki? Hemen yavrumuzun dizliğini yolladık. Peşinden Yasemin arkadaşımız ortopedi kliniğinde çalıştığı için onun gönlü güzel ortopedisyeniyle konuşup Yusuf yavrumuzun kalça protezini yaptırdık. Bu protezi Türkiye'de sayılı kişiler yapabiliyor ve çok pahalı. Allah razı olsun bir gönüllümüz Yusuf'umuzun ayakları oldu. Biz de Yusuf yavrumuzun yürümesine şahit olduk hep birlikte."

YUSUF, BAŞKENT'TE SAHİPSİZ BIRAKILMADI 
Yusuf'un hayata attığı ilk adımına şahit olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten platform yetkilileri, "Öyle güzel bir duygu tarifi yok. Hepimiz Yusuf için tek yürek olduk. Kimi abisi ona kıyafetler, oyuncaklar aldı, kimi abisi yol parasını verdi.

Yusuf'un tüm işlemleri bitince, onun sevincine ortak olduktan sonra memleketleri Edirne'ye yolcu ettik. Allah'ım mazlumlara, yetimlere el uzatanlardan binlerce kez razı olsun. Ayrıca Yusuf'umuza evini açan ortopedisyen çalışanından Allah razı olsun" dedi.

Osman Akdoğan/İlksayfa 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 3 Ekim 2020 - ASKİ03 Ekim 2020 Cumartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 3 Ekim 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ03 Ekim 2020 Cumartesi 09:09
  • Su Kesintisi 3 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ03 Ekim 2020 Cumartesi 09:09
  • Şiddet Cehalettir03 Ekim 2020 Cumartesi 06:01
  • Tamamen kurtulana kadar aralıksız sürecek03 Ekim 2020 Cumartesi 05:05
  • Adı bile heyecanlandırdı ama…03 Ekim 2020 Cumartesi 04:03
  • Cebeci Millet Bahçesi’nin yapımına başlanıyor03 Ekim 2020 Cumartesi 03:01
  • Orta Asya Cumhuriyetlerinde Entegrasyon Süreci Ve Türk Konseyi’nin Önemi (3)03 Ekim 2020 Cumartesi 02:01
  • Keyfi olarak cam kırdılar03 Ekim 2020 Cumartesi 01:01
  • Diyabetliler aman dikkat!02 Ekim 2020 Cuma 05:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti