  • BIST 97.817
  • Altın 378,678
  • Dolar 6,9845
  • Euro 7,5861
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Umut Demirdelen hayatını kaybetti

Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde de rol alan ünlü oyuncu Umut Demirdelen akciğerindeki kronik rahatsızlığın nüksetmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Umut Demirdelen hayatını kaybetti

Akciğerindeki kronik rahatsızlığın nüksetmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncu Umut Demirdelen hayatını kaybetti.

Umut Demirdelen'in sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Oyuncuya 3 kez Koornavirüs testi yapıldığı, 3 testin de negatif çıktığı öğrenilirken, tedavi sürecinin olumlu gittiği aktarılmıştı.

‘Şehnaz Tango', ‘Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu 67 yaşındaki Umut Demirdelen, aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ‘Amerikalı Üstad' rolü ile boy göstermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye21 Nisan 2020 Salı 15:38
  • Destek paketleri esnafın yüzünü güldürüyor21 Nisan 2020 Salı 15:37
  • Ankara'daki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 80 bin gıda kolisi yola çıktı21 Nisan 2020 Salı 15:34
  • Yurtta 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor21 Nisan 2020 Salı 15:27
  • 'Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme 400 liraya çıkartıldı'21 Nisan 2020 Salı 15:23
  • Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi21 Nisan 2020 Salı 15:21
  • Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar memnun21 Nisan 2020 Salı 13:42
  • Çığ felaketinin yaşandığı ve 42 kişinin hayatını kaybettiği yol kardan temizlendi21 Nisan 2020 Salı 13:29
  • Van'da 4 büyüklüğünde deprem21 Nisan 2020 Salı 13:25
  • Van'da askeri araç devrildi: Çok sayıda askerimiz yaralandı21 Nisan 2020 Salı 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti