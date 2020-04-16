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Un sanayicilerinden tüketiciye güvence

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Depolarımızda Türkiye'nin iç tüketimine yetecek buğday stoku mevcut." diyerek, un sanayi sektöründe ham madde kaynaklı bir dar boğazın yaşanmayacağını söyledi.
Un sanayicilerinden tüketiciye güvence

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, depolarda Türkiye'nin iç tüketimine yetecek kadar buğday stokunun bulunduğunu belirterek, "Un sanayi sektöründe ham madde kaynaklı bir dar boğaz yaşanmayacaktır." dedi.

Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ticareti etkilediğini söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliğinin tahıl, un, soya fasulyesi ve ayçiçeği ihracatının yasaklaması kararını aldığını anımsatan Ulusoy, sektörün kullandığı ekmeklik buğdayın satın alımında bu karar kaynaklı herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Ulusoy, gelen yasağın buğdayı kapsamadığını ve Türkiye'nin bu ülkelerle söz konusu ürünün ticaretine devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de buğday arzının yeterli seviyede olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Depolarımızda Türkiye'nin iç tüketimine yetecek buğday stoku mevcut. Bu yüzden un sanayi sektöründe ham madde kaynaklı bir dar boğaz yaşanmayacaktır." diye konuştu.

Un sanayisinde atıl kapasiteler çalışmaya başladı
Ulusoy, Türkiye'de salgının ilk görüldüğü tarihten itibaren halkın temel gıda maddesi una olan talebinin arttığına işaret ederek, "Panik alımlarının artışıyla özellikle perakende tarafında ciddi hareketlilik gözlenirken, toptan ve fırın kanalından gelen yoğun taleplerle kapasite kullanımımız şu an için yüzde 80 seviyesini aşmış durumda." ifadelerini kullandı.

Evde ekmek yapımının artmasıyla un sanayisinde atıl kapasitelerin çalışmaya başladığına dikkati çeken Ulusoy, toplam un tüketiminde bir artış olmasını beklemediklerini ve ilerleyen süreçte talepte bir daralma olabileceğini kaydetti.

Ulusoy, salgınla mücadelenin dünyanın alışkın olmadığı bir süreç getirdiğini belirterek, bu dönemde ekonomik ve psikolojik olarak zorlanmalar yaşanacağını anlattı.

Salgınla mücadele için çok sayıda önlem alındığını hatırlatan Ulusoy, bunlara uyulması ve destek olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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