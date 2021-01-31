  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 4 °C
»

UNICEF, Lübnan'daki protestolarda 70 çocuğun yaralanmasından endişeli

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da geçen hafta güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 70 çocuğun yaralanmasından endişe duyduğunu açıkladı.
UNICEF, Lübnan'daki protestolarda 70 çocuğun yaralanmasından endişeli

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Lübnan Ofisi Temsilcisi Yukie Mokuo, yaptığı yazılı açıklamada, "Trablusşam'da güvenlik güçleri ile göstericiler arasında devam eden çatışmalar, çocuklar arasında kabul edilemez kayıplara neden oluyor." ifadesini kullandı.

Sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre gösterilerde 70 çocuğun yaralandığını belirten Mokuo, çocukların yaralanmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Mokuo, UNICEF'in ortaklarıyla birlikte Trablus'ta sahada olup bitenleri takip ettiğini belirtti.

Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta hayata geçirilen 10 günlük olağanüstü halin uzatılmasına ve yaşanan ekonomik krize tepki olarak Trablusşam'da 25 Ocak'ta başlayan protesto eylemleri, üçüncü gününde (28 Ocak'ta) güvenlik güçleri ile şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki saatlerce süren olaylarda 226 kişi yaralanmıştı.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum
Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı ülke, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’da güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor31 Ocak 2021 Pazar 09:21
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Ocak 2021 Pazar 09:20
  • Çin'e gidecek bor yüklü ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı31 Ocak 2021 Pazar 09:19
  • Afrin'de bombalı terör saldırısı30 Ocak 2021 Cumartesi 15:28
  • Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi30 Ocak 2021 Cumartesi 12:31
  • Mardin'de patlayıcılarla ülkeye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı30 Ocak 2021 Cumartesi 12:30
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti30 Ocak 2021 Cumartesi 12:30
  • TSK'dan 826 operasyon30 Ocak 2021 Cumartesi 12:25
  • PKK'lı teröristlerle iş birliği yapan şüpheli 'ilginç' bahanelere sığınmaya çalıştı30 Ocak 2021 Cumartesi 12:25
  • Uluslararası Balkan Üniversitesi, Balkanlar'ın akademik eğitim merkezlerinden biri haline geldi30 Ocak 2021 Cumartesi 12:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti