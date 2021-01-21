  • BIST 1.569
  • Altın 446,558
  • Dolar 7,4022
  • Euro 8,9790
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -8 °C
»

United Airlines 2020'de 7 milyar dolar zarar etti

ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl 7,1 milyar dolarlık zarar ettiğini duyurdu.
United Airlines 2020'de 7 milyar dolar zarar etti

United Airlines, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, hava yolu şirketi geçen yılın son çeyreğinde 1,9 milyar dolarlık zarar etti. Şirket, 2019'un dördüncü çeyreğinde 641 milyon dolar kar etmişti.

United Airlines'ın zararı, 2020 genelinde ise 7,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Hava yolu şirketi 2019'da ise 3 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın son çeyreğindeki işletme geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,7 azalarak 3,4 milyar dolara düştü. United Airlines, 2019'un aynı döneminde 10,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Hava yolu şirketinin geliri, 2020 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 64,5 azalışla 15,4 milyar dolara indi. United Airlines'ın geliri 2019'da 43,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin hisse başına zararı ise geçen yılın son çeyreğinde 6,39 dolar oldu. United Airlines, 2019'un aynı döneminde hisse başına karının 2,53 dolar olduğunu açıklamıştı.

United Airlines'ın 2020'de yaşadığı zararda, Kovid-19 salgını ve salgına karşı uygulanan seyahat kısıtlamaları etkili oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kardan tünel'de çay keyfi21 Ocak 2021 Perşembe 09:39
  • Tek katlı evlerine kar tünellerinden girip çıkıyorlar21 Ocak 2021 Perşembe 09:38
  • Talep patlaması yaşanan arı sütünün kilosu 10 bin lira21 Ocak 2021 Perşembe 09:37
  • Alt yapı çalışmalarında çıkan tarihi kalıntıların sırrı araştırılıyor21 Ocak 2021 Perşembe 09:35
  • Anne Ayşe Bülbül’den ‘Eren operasyonu’ teşekkürü21 Ocak 2021 Perşembe 09:32
  • Doğu Anadolu'nun en büyük tesisinde aylık 20 ton mantar üretiyorlar21 Ocak 2021 Perşembe 09:29
  • Kalp krizi geçirdiği düşünülen kişinin hastanede sırtından vurulduğu anlaşıldı21 Ocak 2021 Perşembe 09:28
  • Juventus İtalya Süper Kupası'nı kazandı21 Ocak 2021 Perşembe 09:23
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Ocak 2021 Perşembe 09:21
  • United Airlines 2020'de 7 milyar dolar zarar etti21 Ocak 2021 Perşembe 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti