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Üniversite adayları için geri sayım başladı

Araştırma şirketi Areda Survey’in 29-30 Temmuz tarihleri arasında bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Hayalimdeki Üniversite Araştırması’na göre gençlerin yüzde 77.4’ü üniversitelerin kamuoyundaki imajına önem veriyor.
Üniversite adayları için geri sayım başladı

Üniversite adaylarının geleceğini şekillendireceği belirtilen tercih maratonu ÖSYM’nin tercih kılavuzunu yayınlamasıyla başladı. Tercihleri okulun eğitim durumu, hocaların akademik başarısı gibi etkenlerin yanı sıra ulaşım, kentin bulunduğu konum gibi sebeplerin de etkileyeceği ifade edildi. Araştırma şirketi Areda Survey, gençlerin üniversite tercihlerini masaya yatırmak için Hayalimdeki Üniversite Araştırması’na imza attığını kaydetti. 1100 kişinin katıldığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 77.4’ü üniversitelerin kamuoyundaki imajına önem verirken yüzde 79.7’si ise çevreci ve yeşil bir kampüste eğitim almak istiyor. Araştırma şirketi Areda Survey’in yaptığı araştırmanın ise Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemiyle gerçekleştiği söylenildi.

ÜNİVERSİTE DEMEK EĞİTİM DEMEK

Yapılan açıklamaya göre araştırmada yer alan, “Sizler için üniversite öncelikle hangisini ifade eder” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 57.1’i eğitim cevabı verdi. Aynı soruya verilen diğer yanıtlar şöyle:

“İş imkânı yüzde 28.1, özgürlük yüzde 11.3, yurt yüzde 2.5, kampüs yüzde 0.9”

İHTİSASLAŞAN OKULLARI DESTEKLİYORUZ

Katılımcılara yöneltilen bir diğer sorunun ise; ‘Her üniversitenin bir alanda uzmanlaşmasını destekliyor musunuz.(Örneğin Cerrahpaşa Tıp, Ankara Hukuk gibi)’ olduğu belirtildi. İlgili soruya katılımcıların yüzde 31.6’sı kesinlikle katılıyorum derken yüzde 35.6’sı ise katılıyorum cevabı verdi. Ne katılıyorum ne katılmıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 8.2 olurken kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 15.7 oldu.

HER ŞEHİRDE ÜNİVERSİTE OLMALI MI?

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 24.9’u üniversitelerde her bölümün açılmasını kesinlikle destekliyor. Bu önermeye katıldığını ifade edenlerin oranı yüzde 28.7 olurken ne katılıyorum ne katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 11.4, katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 10, kesinlikle katılmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 25.”

KAMPÜSTE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Araştırmaya göre, üniversite öğrenimini birinci öğretim olarak okumak isteyenlerin oranı yüzde 86.9 olurken yüz yüze eğitim almak isteyenlerin oranı ise 82.9 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 72.6’sı ise üniversitelerin sosyo- kültürel faaliyetlerinin önemli olduğuna işaret ederek kampüs hayatının da gerekliliğine inanıyor.

HOCA VE AKADEMİK BAŞARI ÖNEMLİ

Okul tercihlerinde ‘öğretim elemanı’ faktörüne önemli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 69.2 olurken katılımcıların yüzde 79.9’u üniversitenin ulusal ve uluslararası akademik başarı/ sıralamasının önemine dikkat çektiği ifade edildi.

KENT VE ULAŞIM FAKTÖRÜ

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 62.1’ine göre üniversitenin bulunduğu kent önem taşırken yüzde 73.6’sı ise tercih yaparken üniversiteye ulaşım olanaklarının önemli olacağını vurguluyor. Her ilde üniversite olmasını destekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 65.5.

Kaynak: Haber Kaynağı
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