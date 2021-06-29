  • BIST 1.366
  • Altın 497,700
  • Dolar 8,7252
  • Euro 10,3943
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Üniversite adaylarına tercih önerisi: Ömür boyu mutlu olacağınız mesleği seçin

İki gün süren üniversite sınav maratonu tamamlandı. Adaylar şimdi 4 Ağustos’ta açıklanacak YKS sonuçlarını bekliyor.
Üniversite adaylarına tercih önerisi: Ömür boyu mutlu olacağınız mesleği seçin

Adaylara bundan sonraki döneme ilişkin önerilerde bulunan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, tercih edilecek bölümlerin araştırılmaya başlanması gerektiğini ifade etti. Gülşen, “Adaylar kendilerine yatırım yaparak, kendilerine uygun bölümleri seçsinler. Ömür boyu mutlu olacakları işleri yapsınlar” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversite tanıtımlarının online olarak gerçekleştirileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Üniversitelerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan tanıtım günlerinde, aday öğrenciler ilgilendikleri bölümlerin öğretim elemanları ile iletişime geçebiliyor” dedi.

Gülşen, “Üniversitelerin tanıtım günleri ile üniversitelerin bölümleri, yabancı dil imkânları, barınma ve burs imkânları, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, kampüste yaşam ve akademisyenler hakkında bilgilendirmeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“KENDİLERİNE UYGUN BÖLÜMLERİ SEÇSİNLER”

Adayların, ‘En çok hangi bölümleri tercih etsem daha avantajlı olur?’ diye düşündüğünü söyleyen Gülşen, “Öğrenciler hangi bölümün iş imkânı var onu tercih edeyim gibi düşünceleri uzun vadede doğru değil.  Birkaç yıl popüler olan bir meslek birkaç sene sonra popülerliğini yitirebiliyor.  Adaylar kendilerine yatırım yaparak, kendilerine uygun bölümleri seçsinler. Ömür boyu mutlu olacakları işleri yapsınlar” dedi.

“GENİŞ ARALIKLI TERCİH YAPSINLAR”

Adayların tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmaları gerektiğine vurgu yapan Gülşen, “Adayların tercih listelerini oluştururken özellikle ilk 5 tercihi iyi değerlendirmeleri gerekiyor.  Mümkün olduğunca üniversitelerle iletişime geçip üniversitelerin imkânları ile ilgili bilgi almaları ve tercih deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan destek almalarında fayda var” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversite adaylarının YKS maratonu başlıyor26 Haziran 2021 Cumartesi 09:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS adaylarına başarı diledi26 Haziran 2021 Cumartesi 09:11
  • NASA'nın desteklediği uydu yarışmasında dünya 4'üncüsü oldular25 Haziran 2021 Cuma 09:43
  • Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak24 Haziran 2021 Perşembe 09:57
  • ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması23 Haziran 2021 Çarşamba 14:04
  • Türkiye’nin gelecek projesi Fen ve Teknoloji Liseleri 15. yılını kutladı23 Haziran 2021 Çarşamba 11:45
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları başladı23 Haziran 2021 Çarşamba 11:12
  • Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı23 Haziran 2021 Çarşamba 11:08
  • Öğrenciler karne heyecanını dijital ortamda yaşadı18 Haziran 2021 Cuma 11:14
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak16 Haziran 2021 Çarşamba 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti