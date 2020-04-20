Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro

Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine yeni kadro tahsis etti. 8 bin 635 sözleşmeli, 5 bin 865 sürekli olmak üzere toplamda 14 bin 500 kadro açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi kadrosu ihdas edildi' dedi.

KPSS 'siz ve 50 KPSS ile 14 bin 500 personel işçi alınacak.

Üniversite hastanelerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımını Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde üniversite hastanelerinin ciddi gayret ortaya koyduklarını , bu nedenle 14 bin 500 personel ve işçi kadrosu ihdas ettiklerini söyledi.

(Kadro ihdas etmek ne demek: Kadro ihdası , bir kuruma personel alımı için verilen yetki. Alabileceği personel sayısının devlet tarafından onaylanan kısmı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir başka müjdemiz de bünyelerinde tıp fakültesi bulunan 43 üniversitemizdir. Bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalara yakınen şahit olduğumuz üniversite hastanelerimize hizmet kalitelerini yükseltelebilmeleri için 8635 sözleşmeli personel ve 5865 sürekli işçi kadrosu ihdas ediyoruz."

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

14 bin 500 personel ve işçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

- Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.

- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.