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Üniversite İrtibat Noktaları 'İŞKUR Kampüs' adıyla yeniden yapılandırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2013'ten beri üniversite öğrencilerine hizmet veren Üniversite İrtibat Noktaları'nın "İŞKUR Kampüs" adıyla yeniden yapılandırılarak 81 ildeki 166 üniversitede hizmet verdiğini belirtti.
Üniversite İrtibat Noktaları 'İŞKUR Kampüs' adıyla yeniden yapılandırıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin iş gücü piyasasına hazırlanabilmeleri için işveren görüşmeleri, iş arama yöntemleri, iş gücü piyasasının tanınması, doğru ve etkili özgeçmiş hazırlanması gibi konularda bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri şeklinde iş ve meslek danışmanlığı sunduklarını bildirdi.

Üniversite Kariyer Merkezi temsilcileriyle ortak bir çalışma içine girileceğine dikkati çeken Selçuk, "Fakülte yönetimleriyle periyodik görüşülmesi, pandeminin seyrini de göz önünde bulundurarak online grup görüşmeleri yapılması, akademisyenlerle yapılan planlar doğrultusunda devam eden online derslerde İŞKUR hizmetleriyle ilgili 20-25 dakikalık sınıf görüşmeleri gerçekleştirilmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, İŞKUR Kampüslerde öğrencilere iş kulübü hizmeti aracılığıyla kariyer hedefi oluşturma, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, beden dili, mülakat teknikleri, işveren beklentileri gibi konularda hem teorik hem uygulamalı eğitimlerin verilmesini sağlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2013'ten beri üniversite öğrencilerine hizmet veren 'Üniversite İrtibat Noktaları', 'İŞKUR Kampüs' adıyla yeniden yapılandırılarak 81 ildeki 166 üniversitede hizmet veriyor. İŞKUR Kampüs ile sunulacak İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması adına Kariyer Merkezleri ile koordineli çalışma önemli. İŞKUR Kampüs hizmetiyle faaliyette olduğumuz üniversitelerde yer alan Kariyer Merkezleri iş birliğiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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