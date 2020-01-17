Üniversite öğrencileri hastalara moral olacak

İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokolle üniversitede eğitim alan öğrenciler, Gülhane Hastanesi’nde tedavi gören hastaları rutin olarak ziyaret ederek, hastaların moral ve motivasyonu artıracak.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl arasında “Ailenizden Biri” adlı örnek bir projenin protokolü imzalandı. Proje kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde eğitim alan öğrenciler, Etlik’teki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan hasta ve hasta yakınlarını düzenli olarak ziyaret edecek. Projenin önümüzdeki günlerde uygulanması bekleniyor.

ZİYARET ÖNCESİ EĞİTİMDEN GEÇECEKLER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin tıp fakültesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, odyometri, diyetetik, ebelik, diş hekimliği gibi bölümlerinden gönüllülük esasına göre seçilen öğrenciler, hastalara ziyaretleri öncesinde 2 gün süre ile birtakım eğitimden geçecekler.

HASTALARA MANEVİ DESTEK VERİLECEK

Proje ilk olarak Gülhane’nin palyatif bakım ünitesi, tıbbi onkoloji kliniği ve hematoloji kliniğinde uygulanacak. Uygulamayla hasta ve hasta yakınlarının rutin ziyaret yöntemi ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal hayattan kopma, tedavi sürecinde umutsuzluğa kapılma gibi süreci etkileyen duygular ile hastalık ve neden olduğu sorunlar ile mücadelede baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN FARKLI DENEYİM OLACAK

Projenin bir diğer hedefi ise ileride sağlık alanında görev yapacak olan öğrencilerin meslek hayatlarına başlamadan önce hastaların gözünden hayatı görebilmelerini sağlayarak, hasta ve sağlık personeli arasındaki manevi köprüyü kurabilmesini sağlamak.

ÇOK SAYIDA KATILIM SAĞLANDI

İmza törenine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öner Güner, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ramazan Kocaaslan, Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. M. Erkan Çiçek ve Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Eyüp Sarı da katıldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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