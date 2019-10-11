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Üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba

Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelen öğrencilere çorba dağıtımına ilişkin başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. 
Üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba

“Ankara il sınırları içerisinde yaşayan öğrencilere dağıtılmak üzere çorba üretiminin EGO Genel Müdürlüğünce yapılması, dağıtımının ise Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yapılması ve çorba üretim ücretinin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ödenmesi”ni içeren başkanlık yazısının Belediye Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından çalışmalar hızlandırıldı.
Başkan Yavaş’ın talimatıyla, mobil araçlarla üniversitelerin yoğun olduğu ilk etapta 5 noktada mevsime uygun çeşitlerde çorba ikramında bulunulacak.

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İKRAMDA BULUNULACAK NOKTALAR

Ankara’da Ocak ayından itibaren hafta içi her gün 06.00-09.00 saatleri arasında öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve sıcak çorba içmesini sağlamak amacıyla şu noktalarda dağıtım yapılacak:
-Dikimevi Metro çıkışı
-Beşevler Metro çıkışı
-Bahçelievler Metro çıkışı
-ODTÜ Metro çıkışı
-Hacettepe Üniversitesi Metro çıkışı

HERKESE ÇORBA VAR

Öğrencilerin yanında vatandaşların da çorba içebileceğini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dağıtım konusunda ihale sürecinin hızla tamamlanacağı ve çorba dağıtımının okullar kapanana kadar devam edeceği bilgisini verdiler.
 

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