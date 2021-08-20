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Üniversite seçiminde 10 önemli kriter

Üniversite adaylarının tercih döneminin bitmesine 2 gün kaldı. Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım uygun üniversite seçmede göz önünde bulundurulması gereken 10 önemli adımı açıkladı.
Üniversite seçiminde 10 önemli kriter

Üniversite tercihleri 20 Ağustos’ta son bulacak. Üniversite hayatı, kişinin ilgi ve becerilerini geliştirdiği, sosyal bağlarını kuvvetlendirdiği, karakter gelişimini sürdürdüğü önemli bir süreç. Adayların üniversite ortamını seçerken doğru tercihte bulunmaları ise büyük önem taşıyor. Bu nedenle, öğrencilerin gelişim basamaklarını belirleyecek olan üniversite ortamını seçerken doğru bir tercihte bulunmaları büyük önem taşıyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım uygun üniversite seçmede göz önünde bulundurulması gereken kriterleri, “Zengin ve güçlü bir akademik kadro, uzaktan eğitimdeki farkındalık, öğrenci danışmanlık hizmeti, geniş kapsamlı burs imkanları, yurt dışı imkanları, sosyal imkanlar, yabancı dil eğitimin niteliği, sertifika programları, öğrenci kulüpleri ve sosyal aktiviteler ve teorik eğitimin yanında uygulama olanakları” olarak sıraladı.

TERCİHİNİZİ İSTEK SIRANIZA GÖRE YAPIN

Tercihler öncelikle istek sırasına göre yapılmalıdır diyen Fulya Kıvılcım sözlerine şöyle devam etti:

“İstek sıranıza göre tercih edeceğiniz tüm program ve bölümleri belirleyin. Belirlediğiniz program ve bölümlerin burs, ücret, özel koşullar vb. özelliklerini ve tercih edilen bölüme bir önceki yılda giren adayların başarı sıralarını çok dikkatli incelemenizi tavsiye ederim ki hatasız bir liste oluşturabilseniz. Puanları fazla dikkate almayın, puanlar değişkendir hele bu yıl çok fazla değişecektir.”

YETENEĞİNİZİN OLDUĞU ALANI SEÇİN

Kıvılcım, “Üniversite tercihlerinde yapılan en önemli yanlışlardan biri de popüler meslek seçmek. Çok büyük bir çoğunluk yeteneklerine uygun olup olmadığına bakmaksızın, bölümle ilgili hiç fikir sahibi olmadan popüler olduğu için tercih ediyor. Tercih listenizi oluştururken ilginizi, yeteneğinizi doğrultusundaki alanları düşünerek tercih yapmanız önemlidir. Sınavdan aldığınız puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmediğiniz istemedikleri bir bölümü puanınız tutuyor diye listenize almamanızda fayda var’’ diyerek sözlerini tamamladı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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