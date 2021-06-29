  • BIST 1.366
  • Altın 497,700
  • Dolar 8,7252
  • Euro 10,3943
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Üniversite sınavları kaldırılacak mı? Bahçeli'den son dakika açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. .
Üniversite sınavları kaldırılacak mı? Bahçeli'den son dakika açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

'Üniversite sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniversite zenginliğine sahiptir. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir.

''MHP'NİN, TÜRK GENÇLİĞİNİN SINAV MARATONLARINDA ERİYİP GİTMESİNE VİCDANI RAZI OLMAMIŞTIR''

Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor ancak sınav kuyusundan nasıl çıkılacağı konuşulmuyor. MHP'nin Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine vicdanı razı olmamıştır. Ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır.

''GELİN BU ÜNİVERSİTE SINAVLARINI KALDIRALIM''

Siyasi muhataplarımıza çağrımızdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki yönlendirme çerçevesinde istedikleri bölümlerde yükseköğretime kavuşmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını hedefliyoruz.

KATARLILARA SINAVSIZ TIP İDDİASI

YKS'den bir gün önce kurgulanan algı operasyonu ile yalan haber servis edilmiştir. İddiaya göre Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Bunun doğruluğun yanlışlığını analiz etmeden devreye giren Kılıçdaroğlu fitne tezgahını açtı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: YKS'YE GİRENLERDEN ÖZÜR DİLEMELİ

YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya asparagas haberi yaymaya çalışan Kılıçdaroğlu kendini de rezil etti. Kılıçdaroğlu Türk gençliğinden YKS'ye giren kardeşlerimizden özür dilemek mecburiyetindedir.'

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi29 Haziran 2021 Salı 10:07
  • Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk LNG nakli başladı29 Haziran 2021 Salı 10:05
  • Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine 40 tünelle ulaşılacak29 Haziran 2021 Salı 09:51
  • Polis son anda fark etti; cephanelik ele geçirdi29 Haziran 2021 Salı 09:50
  • Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı29 Haziran 2021 Salı 09:50
  • Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti29 Haziran 2021 Salı 09:44
  • Bakan Koca: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı29 Haziran 2021 Salı 09:42
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor29 Haziran 2021 Salı 09:42
  • Afganistan'da son 24 saatte 3 ilçe Taliban kontrolüne geçti29 Haziran 2021 Salı 09:37
  • Şanlıurfa'ya gelen turistler, sıra gecelerinde eğleniyor29 Haziran 2021 Salı 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti