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Üniversite sınavları kaldırılacak mı? Bahçeli'den YKS için son dakika teklifi

MHP lideri Bahçeli "Sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle her evladımızın ilgi alanına uygun eğitim alanının temini sağlanmalıdır. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır" dedi.
Üniversite sınavları kaldırılacak mı? Bahçeli'den YKS için son dakika teklifi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlı öğrenciler' yalanına da tepki gösterdi. Yeni hükümet sisteminin bolluk ve bereket getirdiğini ileri süren MHP lideri, CHP ve İYİ Parti'nin sakladıkları Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamalarını ve kimlerle plan yaptıklarını açıkca söylemeleri gerektiğini dile getirdi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

'Üniversite sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniversite zenginliğine sahiptir. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir.

''MHP'NİN, TÜRK GENÇLİĞİNİN SINAV MARATONLARINDA ERİYİP GİTMESİNE VİCDANI RAZI OLMAMIŞTIR''

Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor ancak sınav kuyusundan nasıl çıkılacağı konuşulmuyor. MHP'nin Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine vicdanı razı olmamıştır. Ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır.

''GELİN BU ÜNİVERSİTE SINAVLARINI KALDIRALIM''

Siyasi muhataplarımıza çağrımızdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki yönlendirme çerçevesinde istedikleri bölümlerde yükseköğretime kavuşmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını hedefliyoruz.

KATARLILARA SINAVSIZ TIP İDDİASI

YKS'den bir gün önce kurgulanan algı operasyonu ile yalan haber servis edilmiştir. İddiaya göre Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Bunun doğruluğun yanlışlığını analiz etmeden devreye giren Kılıçdaroğlu fitne tezgahını açtı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: YKS'YE GİRENLERDEN ÖZÜR DİLEMELİ

YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya asparagas haberi yaymaya çalışan Kılıçdaroğlu kendini de rezil etti. Kılıçdaroğlu Türk gençliğinden YKS'ye giren kardeşlerimizden özür dilemek mecburiyetindedir.

''MERTÇE BİZE DERDİNİ SÖYLE''

Kılıçdaroğlu, bize 'Süleyman Şah Türbesi'nden kaçanları alkışladın' diyor. Sen bizim ne söylediğimizi bilsen ne yazar bilmesen ne yazar. Kendisini her kim tutsak almışsa korkmasın bize itiraf etsin telgraf çeksin yardımsa yardım edelim yeter ki maruz kaldığı girdaptan çıkabilsin. Fidye istiyorlarsa karşılayalım. Yazık oluyor kendisine. Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu mertçe bize derdini söyle.'

''AB DÜRÜST VE SAMİMİ DEĞİL''

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin inisiyatifine terk eden Avrupa Birliği (AB), dürüst değildir, samimi değildir, adil ve demokratik hiç değildir. Dahası Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır.

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ  VE KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Yeni hükümet sistemi refah bereket ve bolluk demektir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi arayışları insafsızlıktır. Zillet ittifakı sinsi ve sisli bir gölgedir. Türk milleti sonu meçhul bir maceraya atılmayacak Cumhur İttifakı'na destek verecektir. Kanal İstanbul projesinin samimiyetle destekliyoruz. Kılıçdaroğlu hazırlanın 6 ay içinde iktidardayız diyor. Nasıl olacak bu? Sen gelsen gelsen dolduruşa gelip tuzağa düşersin.'

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