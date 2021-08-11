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Üniversite tercih ve kayıt dönemindeki şikayetler araştırıldı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu geçtiğimiz günlerde başladı. 20 Ağustos’a kadar devam edecek tercih döneminin hemen ardından üniversite adayları kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Üniversite tercih ve kayıt dönemindeki şikayetler araştırıldı

Uzun ve zorlu bir yılı geride bırakan üniversite adayları hayallerindeki okullar için son aşamaya geldi. Adaylar, 2021 yılı üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından resmi tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt işlemleriyse eylülün ikinci haftası tamamlanacak. Bir karar verme platformu olan Şikayetvar, bu dönemde gençlerin devlet ve vakıf üniversiteleriyle ilgili en çok sorun yaşadığı konuları derledi. Üniversite adayları, devlet üniversiteleriyle ilgili en çok öğrenci işlerinin yoğunluğundan şikayetçi olurken kayıt ücretlerinin çok yüksek olması, vakıf üniversitelerinde en çok dile getirilen sorun oldu.

“ÖĞRENCİ İŞLERİNE ULAŞILAMIYOR”

Şikayetvar verilerine göre, devlet üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin çoğu kayıt döneminde üniversitenin öğrenci işlerinin yoğunluğundan şikayetçi oldu. Sistemin yoğunluğu nedeniyle işlemlerin aksaması ve aksayan işlemler için ek süre verilmemesi dile getirilen bir başka konu olurken, devlet üniversitelerindeki ödeme sistemlerinin hata vermesi, bu nedenle kayıt işleminin gerçekleşmemesi üniversite adaylarının karşılaştığı bir diğer sorun olarak öne çıktı. Devlet üniversitelerinin harç ücretlerine yüksek zam yapması, ödeme ve ders seçimi yapan kişinin ders kaydının aktif görünmemesi diğer şikayet konuları oldu.

“VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE KAYIT ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK”

Araştırma sonuçlarına göre, gençler vakıf üniversiteleriyle ilgili en çok kayıt ücretlerinin yüksek olmasından şikayet etti.  Kayıt silindikten sonra ücret iadelerinin geç yapılması, KDV iade ödemelerinin geç yatırılması, öğrenci işlerinin ilgisiz davranması, ödemede yaşanan aksaklıklardan dolayı (mali işlerin onaylamaması gibi) ders seçiminin yapılamaması gençlerin şikayet ettiği diğer konu başlıkları oldu. Araştırmaya göre, üniversite adaylarının bir çoğu vakıf üniversitelerinin para odaklı çalıştığını düşünüyor.  Vakıf üniversitelerine burslu olarak giren gençlerin şikayetleriyse farklılaşıyor. Üniversitelerin artı masraflar çıkararak kazanılan burs oranını eritmeye çalışması ve tam ücret alma çabası vakıf üniversitelerinde burslu olarak okuyan öğrencilerin en çok karşılaştığı sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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