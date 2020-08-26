Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Üniversite sonuçları açıklandı
Son dakika haberi: YKS sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Ön lisans ve lisans programları için tercihte bulunan adaylar, ÖSYM'den yapılacak sonuç duyurusu ile şimdi sonuç sorgulama ekranına odaklandı..
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
İşte YKS tercih sonuçları 2020 giriş ekranı...
YKS YERLEŞME SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.