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Üniversitelerde boş kontenjan kalmadı

Salgın riski altında imtihana hazırlanan öğrenciler büyük başarı gösterdi. 838 bin 221 kontenjandan sadece 57 bin 56'sı boş kaldı; doluluk oranı yüzde 95’e yükseldi.
Üniversitelerde boş kontenjan kalmadı

Milyonlarca gencin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Yerleştirme Sonuçları dün açıklandı. Buna göre 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165’ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56’sı boş kaldı. Tercih yapan her 100 adayın 80’i üniversiteye girdi.

İşte diğer dikkat çeken detaylar...

Bu sene YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 500 bine yaklaştı. On dört sene evvel 2006’da aday sayısı 1 milyon 678 bin 383 idi. 

2019'da lisans programlarına yerleşen aday sayısı 409 bin 587 iken bu sene 431 bin 380 oldu.

Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75’e çıktı. 

Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 14 bin 177 azalma sağlandı.

“Ek Yerleştirme” ile yükseköğretimde 2020 yılı kontenjan doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

Meslek yüksek okullarındaki doluluk oranlarında yaşanan artış 2020'de de devam etti. 2019'da 33 bin 66 olan boş kontenjan sayısı, bu sene 30 bin 387'ye düştü.

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