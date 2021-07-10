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Üniversitelerde 'şiddetsiz kampüs' anlayışı yaygınlaştırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "şiddetsiz kampüs" anlayışını yaygınlaştıracaklarını bildirdi.
Üniversitelerde 'şiddetsiz kampüs' anlayışı yaygınlaştırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin yol haritasını oluşturdu.

Bu kapsamda Bakanlık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda üniversitelerdeki kız öğrencilerin bulundukları kampüste daha rahat ve daha huzurlu şekilde eğitim öğretimlerini sürdürmelerine yönelik faaliyetlerini belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yanık, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede üniversiteli genç arkadaşlarımız da devreye girecek. Kadın öğrencilerin yaşadığı sorunlara duyarlı ve çözüm üreten bir üniversite anlayışının tüm üniversitelere hakim olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında üniversite öğrencilerini de kapsayacak çalışmalar hakkında bilgi veren Yanık, "Kadın dostu kampüsler oluşturacağız. Burada kadın öğrencilerin kampüs içinde kendini daha rahat hissettiği, eşitliğe duyarlı bir anlayışın hakim olduğu, kadın öğrencilerin yaşadığı sorunlara duyarlı ve çözüm üreten bir üniversite anlayışının tüm üniversitelere hakim olması için çalışmalarımızı yürüteceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yanık, üniversitelerin "kadın çalışmaları" merkezi ve bölümlerinde, kadına yönelik şiddet konusunda çalışmalar yapılmasını teşvik edeceklerini belirtti.

"Kadın çalışmaları ana bilim dallarında 'kadına yönelik şiddet' konusunun ders içeriği olarak yer almasını, bu konularda lisansüstü öğrenciler tarafından bilimsel çalışmalar yapılmasını sağlayacağız." ifadesini kullanan Yanık, Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezleri öncülüğünde de üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürüteceklerini kaydetti.

Öğrenci etkinlikleri desteklenecek
Üniversitelerde kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışmaları gerçekleştirileceğine dikkati çeken Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Özellikle belirli günlerde üniversitelerde kadına yönelik şiddetle mücadele anlayışının gündemde tutulması amacıyla öğrenci etkinliklerini destekleyecek, akademisyenler tarafından öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ayrıca, 'şiddetsiz kampüs' anlayışını yaygınlaştıracağız."

Yanık, iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik kadına şiddet, ilgili mevzuat, güncel gelişmeler ile medyada kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konularda atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini de vurgulayarak, "Atölye çalışmaları ile öğrencilere duyarlılık kazandırmayı, mesleki yaşamlarında da bu bilinçle hareket etmelerini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital oyunlarla ilgili çalışmalar yürütülecek
Kadına yönelik şiddeti artıran mecralardan biri olan dijital oyunlarla ilgili de çalışmalar yürüteceklerinin altını çizen Yanık, bu kapsamda üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik "dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet" konusunda etkinlikler yapılacağını belirtti.

Üniversitelerin çizgi film-animasyon bölümü öğrencilerine yönelik "çocuk yapımlarında şiddetle mücadele" konusunda eğitim çalışmaları yürütüleceğini ifade eden Yanık, ayrıca tıp fakülteleri, eğitim fakülteleri lisans, yüksek lisans ve doktora ders programlarına "kadın hakları" ve "kadına yönelik şiddet" konularının da ekleneceğini bildirdi.

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