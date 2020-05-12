Üniversitelerde sınavlar nasıl olacak? YÖK'ten flaş açıklama

Yekta Saraç, Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde üniversitelerimizde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların 'yüz yüze gerçekleştirilmemesine' karar verdik.

YÖK Başkanı Saraç,Twitter hesabından üniversitelerde yapılacak olan sınavlar konusunda açıklamada bulundu. Saraç, önemli bir karar aldıklarını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yerdi:

"Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde üniversitelerimizde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların 'yüz yüze gerçekleştirilmemesine' karar verdik. Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla, 'dijital imkanlar' veya 'ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak' yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz. Bu süreci rektörlerimizle birlikte 'öğrenci merkezli' götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz."