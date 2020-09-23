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Üniversiteli Eda’nın öldüğü kazada kamyonet sürücüsü bir gün önce işe başlamış

Bursa’da dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun (20) ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu’nun (36) yargılanmasına başlandı.
Üniversiteli Eda’nın öldüğü kazada kamyonet sürücüsü bir gün önce işe başlamış

Kaza, 30 Ağustos günü merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. Yokuşta geri manevra yapan İlhami Bekiroğlu'nun yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, ardından da bu sırada dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonetin arasında sıkışan Eda Müdüroğlu, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan İlhami Bekiroğlu ise tutuklandı. 

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Bursa 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İlhami Bekiroğlu’nun yargılanmasına başlandı. Bekiroğlu, koronavirüs hastası ile temaslı olması nedeniyle duruşmaya katılmadı. Eda Müdüroğlu’nun babası Bertan Müdüroğlu ve yakınları ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

SRC BELGESİ OLAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu’nun ifadesine başvuruldu. Bertan Müdürlüğü, kızının ölümüne neden olan kişinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Sanık Bekiroğlu’nun avukatı ise yaptığı savunmada, müvekkilinin hatalı olduğunu, fakat kamyonet kullandırttıkları için çalıştığı firma yetkililerinin de suçlu olduğunu öne sürdü.

Bu arada, dava dosyasındaki raporlardan sanık İlhami Bekiroğlu’nun kazadan bir gün önce firmada işe başladığı ve yük taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinde olması gereken SRC belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, İlhami Bekiroğlu’nun ifadesinin alınması ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

'SCR BELGESİ YOKTU, RESMEN CİNAYET'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Bertan Müdüroğlu, "İnsanın çocuğunu görememesi çok zor. 25 gün oldu. Diyecek bir şeyim yok. İnşallah en büyük cezayı alır. Avukatımıza güveniyoruz, mahkemeye de güveniyoruz, adalete güveniyoruz. Duruşma iyi geçti. Tutukluluk kararının devam etmesi bizi bir nebze mutlu etti. SRC belgesi olmayan birisinin bu kamyona binmemesi gerekiyor. Bizim de iş yerimiz var. Bizim de şoförlerimiz var. Ama SRC belgesi olmadan hafif ticari araca bile binemiyorlar. Bu adam nasıl bu aracı kullanabiliyor. Aşırı yükle o rampayı çıkamayacağını bile bile nasıl yapıyor. Yani resmen cinayet işlemeye gitmiş oraya. Benim kızım olmasa, başka birinin evladı olacak. İlla ki birine çarpacak, illa ki birine zarar verecek. Kamyonu kullanma yetkisi yok, direksiyona oturuyor. Çok yanlış” dedi.

'TÜM SORUMLULARIN CEZA ÇEKMESİ İÇİN UĞRAŞACAĞIZ'

Firma yetkililerinin de kazadan sorumlu olduğunu belirten Müdüroğlu ailesinin avukatı Erdinç Sümer ise, “Bu dosyada Eda kardeşimize yapılan vicdansızlığı bugün de görmüş olduk. Şöyle ki; kızımıza çarpan söz konusu aracın yüzde 25'ten daha fazla yüklü olması bugün açığa çıktı. Zaten emniyetin de bununla ilgili trafik ceza tutanağı sabittir. Bunun dışında sanık olay tarihinden bir gün önce işe alınmış ve SRC belgesinin olmadığını da öğrendik. Yani o aracı kullanmaya yetkili olmayan birisi bir gün önce işe girmiş, fazla bir yükle olay mahalline gelmiş. Biz bu dosyanın 'taksirle' değil, bilerek olduğunu düşünüyoruz. Tüm faillerinin cezalandırılmasını talep ettik. İş yeri yetkilileri için de bir soruşturma yürütülecek diye düşünüyoruz. SRC belgesi olmayan birini işe aldığı için iş yeri yetkililerinin sanık olarak soruşturmaya dahil edilmesini istiyoruz. Burada şoförün muhakkak bir kusuru var. Ancak SRC belgesi olmadan onu o direksiyon başına geçiren ve araca gerektiğinden daha fazla tonaj yükü koyan iş yeri yetkilileri de bizzat sorumludur. Biz tüm sorumluların cezalandırılması için davamızı devam ettiriyoruz. Tüm sorumlulardan şikayetçiyiz. Hak ettikleri cezayı da alacaklardır. Firmadan da şikayetçi olacağız” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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