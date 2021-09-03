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Üniversiteli gençler ‘Atıktan Heykel’ yarışmasında mücadele edecek

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından 2019 yılında Artwist adıyla hayata geçen 'Atıktan Sanata' projesinde bu yıl Artıktan Heykel yarışmasında üniversiteli gençler mücadele edecek. 
Üniversiteli gençler ‘Atıktan Heykel’ yarışmasında mücadele edecek

İstanbul Havalimanı, 2019’da ARTWIST adıyla hayata geçen ve beğeni toplayan “Atıktan Sanata” projesinde bu yıl “Artıktan Heykel” yarışması ile üniversiteli gençler mücadele edecek.

BİRİNCİYE 10 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

“Artıktan Heykel” yarışmasına, Türkiye’de yer alan üniversitelerin güzel sanatlar, mimarlık, tasarım ve sanat fakültelerindeki bölümlerden birinde lisans, yüksek lisans veya sanatta yeterlilik programlarında öğrenim görenler ile bu bölümlerden son iki yılda mezun olanlar katılabilecek.  Dereceye giren ilk 3 öğrenciden, birinci seçilen yarışmacıya; 10 bin TL, ikinci seçilen yarışmacıya 7 bin 500 TL, üçüncü seçilen yarışmacıya ise 5 bin TL ödül verilecek. Jüri değerlendirmesinde seçilecek 10 eserin sanatçısına ise 1000’er TL mansiyon ödülü dağıtılacak. Yarışma başvuru tarihleri 03.09.2021– 05.11.2021 tarihleri olarak belirlenirken, gala ve ödül töreninin aralık ayında yapılacağı duyuruldu. Üniversiteli öğrenciler yarışmaya katılmak için başvurularını www.igartwist.com adresinden yapabilecek.  Artwist adıyla hayata geçen “Atıktan Sanata” projesindeki “Artıktan Heykel” yarışmasının jüri üyeleri Meriç Aktaş Ateş, Prof. Dr. Mustafa Bulat, Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Olgaç Artam, Öner Kocabeyoğlu, Prof. Rahmi Atalay, Seçkin Pirim ve Yasemin Vargı olacak.

PANDEMİ NEDENİYLE YARIŞMAYI BİR YIL ERTELEDİK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan şöyle konuştu:

“Atıktan Sanata projesini duyurduğumuzda bu konuya olan ilgiyi görmüş ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasından mutluluk duymuştuk. ‘Artıktan Heykel’, hayata geçmesi için sabırsızlandığımız ancak pandemi ve dolayısıyla üniversitelerin kapalı olması nedeniyle geçen yıl ertelemek zorunda kaldığımız bir yarışmaydı. Üniversitelerde eğitimin başlamasıyla biz de yarışmayı yeniden gündemimize aldık. Bu yıl, 2019 yılından farklı olarak gerçekleştireceğimiz online webinarlar ile gençleri, sektöründe uzman kişiler ile bir araya getireceğiz. Projeyi ilk gerçekleştirdiğimizde, İstanbul Havalimanı’nın inşaatından​​ çıkan 100 ton atıktan eşsiz sanat eserleri ortaya çıkmıştı. Bu sene de çok değerli eserler ortaya çıkacağına inancımız tam. Türkiye genelinden katılımcıların ‘artıklardan nasıl heykeller tasarlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz."
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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