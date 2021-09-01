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Üniversiteli gençlerin fikirlerini hayata geçirecek proje

Üniversiteli girişimcileri destekleyerek kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeyi amaçlayan Red Bull Basement için başvurular başladı.
Üniversiteli gençlerin fikirlerini hayata geçirecek proje

Öğrenciler, kampüs deneyimini ileri götürmeyi amaçlayan, teknoloji odaklı çözümü olan fikir ve projelerini anlattıkları bir dakikalık videoyla redbullbasement.com adresinden 24 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

Jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Türkiye Finali’ni kazananı proje, bu yıl Türkiye’de gerçekleşecek Red Bull Basement Dünya Finali’ne davet edilecek. Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekliyor.

Üniversiteli girişimciler 'Erişilebilirlik, Temiz Su, Güçlendirme, Beden & Zihin, İklim Faaliyetleri, Enerji, Kariyer, Eğitim ve Akıllı Şehirler' olmak üzere 9 farklı kategoride teknoloji odaklı çözümü olan projelerle 24 Ekim 2021 tarihine kadar redbullbasement.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Jürinin değerlendirmesinden geçen bir finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin sunuluyor. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkânı da yakalıyor.

Her ülkenin finalisti Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek Red Bull Basement Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan katılımcılar, ayrıca final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacak   

"FİKRİNİ OLGUNLAŞTIRMAK İÇİN ETKİNLİKLERE KATIL"

Red Bull Basement bu yıl da eylül ve ekim ayları boyunca çeşitli etkinlikler serisiyle üniversitelerde girişimci öğrencilerle bir araya gelecek. Buluşmalar, ilgili tüm öğrencilere açık olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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