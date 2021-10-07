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Üniversiteli gençlerle buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’nin çeşitli illerinden ilçelerine üniversite eğitimi için gelen öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversiteli gençlerle buluştu

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’nin çeşitli illerinden ilçelerine üniversite okumaya gelen ve konaklama sorunu yaşayan öğrencilerin mağdur olmaması için belediyelerinin kamp merkezinin barınma sıkıntısı yaşayan gençlere geçici olarak ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini duyurmuştu.

Oğuz’un çağrısı üzerine belediyeye başvuran üniversite öğrencileri belediyenin kamp merkezinde konaklamaya başladı. Başkan Oğuz, kamp merkezinde konaklayan üniversite öğrencilerini ziyaret etti.

Oğuz, sohbet ettiği öğrencilere kazandıkları okulların ve öğrenim hayatlarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Öğrencilerle tek tek tanışan Oğuz, kendi öğrencilik ve öğretmenlik hayatına ilişkin anılarını paylaştı. Kahramankazan Belediyesi olarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Oğuz, gençleri ilçelerinde misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Üniversite öğreniminiz boyunca sizlerin Kahramankazan’daki ailesi olacağız. Sizlerin rahat etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ülkemizin geleceği olan siz kıymetli gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Üniversite öğrencileri de kendilerine kamp merkezinde konaklama imkanını sunan Başkan Oğuz’a ve Kahramankazan Belediyesi’ne teşekkür etti. Öğrenciler bu ziyaretin kendileri için oldukça anlamlı olduğunu belirterek, kendilerine gösterilen içten ve samimi ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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