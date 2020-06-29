  • BIST 115.924
  • Altın 390,750
  • Dolar 6,8510
  • Euro 7,7070
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmalarında 177'nci gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 177'nci günde de sürdü. İ
Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmalarında 177'nci gün

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede başlatılan arama çalışmaları başlatıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde bugün yapılan arama çalışmalarına Tunceli AFAD ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Ekipler, Doku'nun bulunması için gün boyu hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde hem de göl dibinde balık adamlar ile arama yaptı. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

ÖZEL EKİP ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Şubat'ta Tunceli'ye yaptığı ziyaret sırasında Gülistan Doku'nun ailesiyle yaptığı görüşmede, "Bu konuyu özel araştıracağım, bunun için özel ekip kurdurup, olayı her yönüyle inceleteceğim" sözü verdi. Ardından İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, 9 Mart günü Tunceli'ye gelerek Gülistan Doku'nun kaybolması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Geçen gün çalışmalarını tamamlayan özel ekip, Ankara'ya döndü. Özel ekibin, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili hazırladıkları raporu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sundukları öğrenildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'ta "4 hafta tam sokağa çıkma yasağı" önerisi29 Haziran 2020 Pazartesi 16:50
  • Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 129 ülkeye ulaştı29 Haziran 2020 Pazartesi 16:48
  • Çankırı'da maskesiz dolaşmak yasaklandı29 Haziran 2020 Pazartesi 16:45
  • Yunanistan'tan Türkiye kararı: Kapılar açılıyor29 Haziran 2020 Pazartesi 16:44
  • Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 214 metreye ulaşıldı29 Haziran 2020 Pazartesi 16:44
  • Adana'daki fabrika yangını söndürüldü29 Haziran 2020 Pazartesi 16:43
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Brüksel Konferansı'na katılacak29 Haziran 2020 Pazartesi 16:17
  • Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi evinde sürüyor29 Haziran 2020 Pazartesi 16:16
  • Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Libya, AB ve terörle mücadele gündemiyle toplandı29 Haziran 2020 Pazartesi 16:15
  • Yaz Kur'an Kursu için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama29 Haziran 2020 Pazartesi 16:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti