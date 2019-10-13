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Üniversiteli kız kabusu yaşadı! Polis bölgeyi ablukaya aldı

Isparta'da, cinsel tacize uğradığı öne sürülen üniversiteli kız, hastanede tedaviye alındı. Polis, kimliği belirsiz tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.
Üniversiteli kız kabusu yaşadı! Polis bölgeyi ablukaya aldı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 1'inci sınıf öğrencisi kız, iddiaya göre saat 14.00 sıralarında kampüs yakınında bulunan İstanbul Caddesi'nde, cinsel tacize uğradı. Kimliği belirsiz tacizci kaçarken, kız öğrenci, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

'OLAY ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMEDİ'

Isparta'da, üniversiteli kız öğrencinin cinsel tacize uğradığı iddialarıyla ilgili Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde meydana gelen ve basına yansıyan elim hadise ile ilgili açıklama yapılması zaruriyeti hissedilmiştir. Derin üzüntü duyduğumuz ve bir daha yaşanmamasını temenni ettiğimiz bu hadise üniversite yerleşkesi içerisinde gerçekleşmemiş olup, İstanbul yolu üzerinde vuku bulmuştur. Üniversite yerleşkesi içerinde çeşitli noktalarda yer alan ve aktif olarak çalışan kameralara yansıyan herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. Üniversite olarak yaşanan bu vahim olayı şiddetle kınadığımızı ve ilgili merciler tarafından gerekli adli sürecin başlatılmış olduğunu belirtmek isteriz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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