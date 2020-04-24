  • BIST 98.804
  • Altın 387,367
  • Dolar 6,9684
  • Euro 7,5001
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Üniversitelilerin yaptığı ''dezenfeksiyon kapısı''na talep artıyor

Konya'da çeşitli branşlarda mühendislik eğitimi alan bir grup üniversite öğrencisinin ürettiği kapı girişine kurulan dezenfeksiyon cihazı, uygun fiyatı ve etkin fonksiyonuyla ilgi görüyor.
Üniversitelilerin yaptığı ''dezenfeksiyon kapısı''na talep artıyor

Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi mühendislik öğrencisi bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ''dezenfeksiyon kapısı'' yaptı.

Dernek bünyesinde kurulan Robotik Kodlama Ofisinde, makine ve elektrik-elektronik mühendisliği öğrencisi bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfeksiyon cihazı tasarladı.

Kentte sanayicilerin altyapı imkanı sağlamasıyla cihazın seri üretimine başlayan gençler, talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

İş yerleri başta olmak üzere apartmanlar ve kamuya açık mekanların giriş ve çıkışlarına uygulanan dezenfeksiyon kapısı, harekete duyarlı sensörleriyle kişiyi dezenfekte ediyor.

"Bu ürün gençlerin çabasıyla ortaya çıktı"
AGD Selçuklu İlçe Başkanı Durmuş Ali Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin katma değer üretimiyle ülkeye katkı sunmak için bir araya geldiğini söyledi.

Ürünün kısa sürede başarıyla ortaya çıktığını belirten Kara, "Elektronik kartı, sensörleriyle kapıdan geçenleri dezenfekte ediyor. Kısa sürede tasarladık. Ar-Ge çalışmasının ardından cihazın üç boyutlu tasarımını ortaya koyduk. Devamında elektronik kart sistemi entegre edildi. Bu ürünün sevindirici tarafı gençlerin çabasıyla ortaya çıkmasıdır. Bu çalışma çok kıymetli, gençlerin tecrübesi geleceğe umut veriyor." diye konuştu.

"Çok ilgi görüyor"
Kara, proje ekibinde 6 üniversite öğrencisinin yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sanayide bu çalışmamıza atölyelerini bize açarak destekleyen firmalar var. Çok ilgi görüyor. Gençlerin çalışması olduğu için çok dikkati çekiyor, destekleniyor. Şu anda 10'un üzerinde sipariş aldık. Teslim etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Dezenfeksiyon cihazımız, 3 yerde aktif şekilde kullanılıyor. Olumlu dönüşler aldık. Muadilleriyle aynı özelliğe sahip bu ürünü, çok daha uygun fiyata veriyoruz. Belirsiz bir sürecin içinden geçiyoruz. Dezenfeksiyon cihazımız, insanlara güven veriyor. Ürün, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli işlevi yerine getiriyor."

Proje ekibinde yer alan elektrik-elektronik mühendisliği öğrencisi Ahmet Hakan Demirel ise teorik bilgilerinin bu çalışmayla üretime dönmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LGS başvuru kılavuzu yayınlandı03 Nisan 2020 Cuma 17:55
  • MEB LGS'de sorulacak soruların müfredatını yayımladı31 Mart 2020 Salı 16:28
  • Çok önemli LGS duyurusu31 Mart 2020 Salı 15:20
  • AÖF'den önemli açıklama sınavlar iptal mi? Ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak?30 Mart 2020 Pazartesi 16:12
  • Bakan Selçuk'tan Kovid-19 açıklaması: Travmalara karşı destek verilecek30 Mart 2020 Pazartesi 09:52
  • ÖSYM Başkanı Aygün: Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi27 Mart 2020 Cuma 11:37
  • Milli Eğitim Bakanı'ndan çok önemli LGS açıklaması26 Mart 2020 Perşembe 16:17
  • YKS'nin tarihi belli oldu26 Mart 2020 Perşembe 14:03
  • Gönüllü öğretmenlerden örnek davranış26 Mart 2020 Perşembe 12:19
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitime ilişkin merak edilenleri yanıtladı23 Mart 2020 Pazartesi 14:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti