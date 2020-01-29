Üniversiteye hazırlıkta BAŞKA bir yayınevi

Başka Yayıncılık Kırklareli’nden Ardahan’a, Sinop’tan Adana’ya Türkiye’nin 4 bir yanında 162 bayisi bulunmaktadır.

İLKSAYFA ÖZEL

Başka Yayıncılık bilgiyi ölçmekten çok öğrencinin yorum gücünü bilgiyi kullanma becerisini görmek isteyen bir kuruluş. Başka Yayıncılık alanında uzman öğretmen kadrosunun hazırladığı yeni nesil (2020) ders anlatımı kitapları, soru föyleri ve sınavlarda çıkmış sorulara yakın soru bankalarıyla adını ispatlamış bir kuruluş.

Başka Yayıncılığın yayınları;

5, 6, 7, 8’nci sınıf Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce, Din kültürü ve ahlak bilgisi ve Tüm Derslerin kitapları ve soru bankası kitapları,

Başka Yayıncılık, 9, 10, 11’nci sınıf Türk Dili Edebiyatı, Fizik, Matematik, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Kimya konu özetli soru föyleri ders kitapları,

Başka Yayıncılık, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) soru bankası, soru tahmin ve deneme kitapları,

Başka Yayıncılık, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru bankası ve deneme kitapları,

Başka Yayıncılık, Temel Yeterlilik Testi (TYT) soru bankası kitapları ve

Başka Yayıncılık, Alan Yeterlilik Testi (AYT) soru bankası kitapları,

Başka Yayıncılık, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) deneme kitaplarıyla öğrencilerini başarıya ve mutluluğa ulaştırmakta iddialı.

Başka Yayıncılık Yayın Koordinatörü Yaşar Tatlıtürk'ün de dediği gibi kitabı bir yaşam biçimine dönüştürmeyenler onun sırrını keşfedemez... "hayat inanan ve iyi davranışlar sergileyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur."

Başaracaklarına olan inancınızı kaybetmeyenlerin seçtiği Başka Yayıncılık, alanında uzman öğretmen kadrosunun oluşturduğu kitapları ile bambaşka bir başarıya ulaştıracaklarında kendilerinden eminler.

Başka Yayıncılık ile iletişim sağlamak için;

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Atisan 243. Cadde No:2 Yenimahalle/ANKARA

İrtibat numarası: 0312 394 30 01