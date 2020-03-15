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Ünlü iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı

Ünlü iş adamı Mbariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.
Ünlü iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı.

Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.

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