Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecilerinden 50'yi aşkın mağazası bulunan Tekin Acar'ın iflas kararı İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından duyuruldu.

Türkiye’nin büyük kozmetik perakendecilerinden Tekin Acar'ın iflas ettiği resmen duyuruldu. 2017 yılında Türkiye genelinde 80 mağazası olan Tekin Acar’ın mağazalarının 19’u 2017’de Fransız Sephora’ya satılmıştı.

İstanbul 1.İflas Dairesi’nin 2019/28 sayılı kararına göre firmanın iflası resmileşti.

1979 yılında kuruldu

1979 yılında Ankara’da temeli atılan Tekin Acar, zaman içinde büyüyerek sektörün önde gelen oyuncularından biri konumuna yükseldi.

Tekin Acar, 2017 yılının başında “Perakende Güneşi Ödülleri 2016 Sahipleri Buluşuyor” konulu toplantıda bir konuşma yapmış ve işlerinin çok kötü gittiğini açık bir şekilde anlatmıştı.

Yüzde 50’ye yakın ciro kaybı

Sektörün kötü bir dönem yaşadığını anlatan Acar, kurdaki sert yükseliş, gerileyen alım gücü, yeni yasal düzenlemeler, AVM’lerdeki kira seviyesi ve azalan turist sayısının etkisi ile yüzde 50’ye yakın ciro kaybı yaşadıklarını anlatmıştı.

‘İlk defa aidatımı ödemekte zorlanıyorum’

Tekin Acar Cosmetics olarak iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapattıklarını ve mağaza kapanışlarına devam edeceklerini belirten Acar, “İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemede zorlanıyorum. Başka işten kazandığım ne kadar varlığım varsa hepsini satıp bu işe koydum, sermaye artışı yaptım ama yetmiyor. Ben de George Soros değilim, benim için de buraya kadar” diye konuşmuştu.

İşte yapılan duyuru:

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 26.12.2019 tarih ve 2018/480 Esas sayılı yazıları ile İstanbul ticaret Sicilinin 549797 sicil nosunda kayıtlı Maslak Mah. Büyükdere Cad. M. Meydan Sok. Beybi Giz K.15 No.1 D.55 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde kurulu TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin İİK. 177. Maddesi uyarınca İFLASINA, İflasın 26.12.2019 günü saat 14:25 itibariyle İFLASINA karar verildiği, iflas tasfiyesi dairemizin 2019/28 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmektedir. İİK.nun 166. maddesi gereğince bilgi edinilmesi tebliğ olunur.07.01.2020