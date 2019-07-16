  • BIST 98.286
  • Altın 260,014
  • Dolar 5,7186
  • Euro 6,4260
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAAnkara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı
»

Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Tiyatro ve dizi oyuncusu Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği Urla'da gözaltına alındı. Aydın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Orhan Aydın gözaltına alındığını takipçileriyle paylaştı.

Aydın, Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için gittiği Urla’da gözaltına alındı. Orhan Aydın’ın Gaziosmanpaşa Savcılığı’nca açılan bir hakaret dosyasından hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

ORHAN AYDIN’IN İLK AÇIKLAMASI

Urla’da kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alınan Aydın, “Gaziosmanpaşa Savcılığının verdiği, haberimiz olmadığı bir dosyaya gıyabi tutuklama kararı var. Hastaneye gittim, sağlık raporu aldım. Memur arkadaşlar otele getirdiler, buradan karakola gideceğiz. Karakolda sabahlayacağım gibi gözüküyor. Bunlara alıştık ama böylesi tuhaf!” dedi.

Dosyanın hakaret dosyası olduğunun kendisine söylendiğini aktaran Aydın, büyük ihtimalle Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burdur'da yeni bir kelebek türü bulundu15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:00
  • Facebook'a 5 milyar dolar ceza15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:52
  • 5G baz istasyonları için 2023 hedefi15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:51
  • Boz ayıların yiyecek arayışı15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:50
  • Faraşin Yaylası'nın 'lavanta kokulu' balı15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
  • Osmanlı Tokadı15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10
  • Yeteneksiz Değilsiniz Yetenek Sizsiniz15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:09
  • Eve giren yılanı elleriyle yakalayıp, doğaya bıraktı15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:53
  • 'Cüce' kedi Kaju'ya özel ilgi13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti