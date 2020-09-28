  • BIST 1.125
  • Altın 462,579
  • Dolar 7,7200
  • Euro 8,9762
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Ünlü oyuncusu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği belirtildi.
Ünlü oyuncusu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

Evinde aniden fenalaşan sinema oyuncusu Ali Sürmeli ambulans ile Kadıköy'deki özel bir hastaneye getirildi. Haberi alan sevenleri ve ailesi Sürmeli'nin getirildiği hastanenin önünde beklemeye başladı. Ali Sürmeli'nin ameliyatının devam ettiği öğrenildi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN AÇIKLAMA:

Kırmızıgül yaptığı açıklamada, ''Yıllardır çekmiş olduğum tüm sinema projelerimde beraber çalıştığım, dostum, abim Ali Sürmeli bugün geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.'' ifadelerini kullandı.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli Kadıköy’de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu hemen ameliyata alındı. Başarılı bir şekilde geçen ameliyat sonrası usta oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari'deki Cilo ve Sat Dağları milli park oldu26 Eylül 2020 Cumartesi 09:39
  • Tatvan'da, şarampole devrilen kamyonetin sürücü öldü26 Eylül 2020 Cumartesi 07:12
  • Şarampole devrilen traktördeki Kevser öldü, 2 yaralı25 Eylül 2020 Cuma 22:53
  • Yusufeli'nde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü25 Eylül 2020 Cuma 19:51
  • Patates közlemek isteyen çocuklar, çalılık alanı tutuşturdu25 Eylül 2020 Cuma 19:47
  • Erik toplamaya gitti, ayı ve yavruları saldırdı25 Eylül 2020 Cuma 18:58
  • Köpeği çuvala koyup, ağaçlık alana terk ettiler25 Eylül 2020 Cuma 18:25
  • Vefat eden besteci eşinin kendisine yazdığı türküyü, gözyaşlarıyla dinliyor25 Eylül 2020 Cuma 09:34
  • Perdeci mi, çiçekçi mi, görenler şaşırıyor25 Eylül 2020 Cuma 09:30
  • Tilkinin minareye çıktığı anlar kamerada24 Eylül 2020 Perşembe 19:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti