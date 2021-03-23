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Ünlü tezhip ve minyatür sanatçısı Kırçak’ın eserleri pullara basılıyor

Ünlü tezhip ve minyatür sanatçısı Sebahat Kırçak 60 yıldır geleneksel sanatların yaşatılması ve tanıtılmasına emek veriyor. Eserleri yurt içi ve yurt dışında birçok müzede sergilenen Kırçak’ın çalışmaları 22 yıldır PTT pullarına basılıyor.
Ünlü tezhip ve minyatür sanatçısı Kırçak’ın eserleri pullara basılıyor

Tezhip ve minyatür sanatçısı Sebahat Kırçak Altındağ Sanat Sokağı’ndaki atölyesinde gazetemize konuştu. 60 yıldır geleneksel sanatların yaşatılmasına ve tanıtılmasına emek veren Kırçak’ın yetiştirdiği birçok öğrenci bulunuyor. Eserleri yurt içi ve yurt dışında birçok müzede sergilenen Kırçağ’ın çalışmaları 22 yıldır ise  PTT pullarına basılıyor.

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60 YILDIR İCRA EDİYOR
Ankara’da yaşayan ve 60 yıldan uzun bir süredir bu sanatı icra eden, bir çok öğrenci yetiştirmiş ve eser üretmiş olan Kırçak mesleğe başlama hikayesini şöyle anlattı, “1960 yıllarında Sümer Bank Hereke Halı Fabrikası’nda halı resimleri üzerinde çalışıyordum, Türk motifleri ile tanışmam orada oldu. 6 yıl boyunca halı ressamı olarak çalıştım. Daha sonra evlendim ve evlendikten sonra Ankara’ya geldim. Sanata olan ilgim hiç bitmedi.” 

ÇALIŞMALARI 22 YILDIR PTT PULLARINDA
“Uzun yıllar boyunca tezhip, minyatür ve ebru üzerinde çalıştım. Ebruyu öğretebilirim ama kendime ebru sanatçısıyım demiyorum. Tezhip ve minyatür üzerinde iddialıyım. Çalışmalarım 1999 yılından itibaren PTT pullarına basılır. Benim için en büyük onur budur. Resmimim üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazmasıdır” diye konuştu.

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HATTAT VE TEZHİP SANATÇISI BİRBİRİNİ TAMAMLAMALI
Tezhip ve minyatür sanatına duyduğu ilgiyi şu sözlerle dile getiren Kırçak, “Bu alanda çalışmayı çok seviyorum. Saatlerce hiç bıkmadan usanmadan çalışıyorum. Bir eseri bir yılda bitirdiğim olmuştur. Zor ve meşakatli bir iştir. Sabır gerektirir. Tezhip; altınlama demektir, güzel yazı süslemesidir.”

YAZININ GÜZEL OLMASI GEREKLİ
“ Yazınız güzel olmazsa tezhibiniz istediği kadar güzel olsun çok bir değeri olmuyor. Bu yüzden yazı çok önemlidir. Hattatın tanınmış, bilinmiş ve işinde çok ehli olması gereklidir. Hattat ve tezhip sanatçısı ikisi birlikte birbirini tamamlamalıdır" şeklinde konuştu.

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ÖNCE KLASİK TEZHİP
Bu işe gönül vermek isteyenlerin en az 2 yıl boyunca sabırlı bir şekilde çalışmaları gerektiğinin altını çizen Kırçak, sanatta önemli olanın fikir ve görüş alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.  “Tezhibin önce aslını yani klasik tezhibi öğreneceksiniz. Ondan sonra kendinizden yenilikler katabilirsiniz” diyen Kırçak, buna rağmen tezhibin aslının dışına çok fazla çıkılamayacağını kaydetti. 

SABIR GEREKTİYOR
Çok sabır gerektiren bir sanat dalı olduğunu hatırlatan Kırçak, herkes bu sanatı icra edebilir mi sorusuna ise şöyle yanıt verdi, “Yeteneği bir kenara bırakırsak burada istek ve sabır çok önemlidir. Bugün ben hiçbir şey yapamıyorum diyenler sanatta daha başarılı oluyor. Çünkü hoca onları istediği şekle sokabiliyor. Bütün mesele istektedir. Öğrenmemek mümkün değil. Hoca olacak ya da en güzelini yapmak zorunda değilsiniz. Herkes kendine göre en güzelini yapar. Belki biraz hatalı olur ama önemli olan o zevki alabilmektir.”

PAHALI BİR SANAT
“Geçmişte gerici sanat diye eleştiriliyordu ama artık o zihniyet ortadan kayboldu. Gençlerden çok büyük ilgi var. Sadece gençlerden değil ev hanımlarından, emekli olanlardan yoğun talep var. 75 yaşın üzerinde dahi öğrencilerim oldu. Tezhip altın çalışmasıdır. Biz 18, 22, 24 ayar altınla çalışıyoruz. Pahalı bir sanattır. Herkes ziynet için altın alır, biz tezhip için alıyoruz. Bu sanattan para kazanmak çok zordur. Pahalı bir sanat olduğu için alıcısını bulmak kolay değildir ama bulduğunuzda ise güzel para kazanırsınız. Benim eserlerim genelde yurt içi ve yurt dışında müzelerdedir. Bu sanat dalı ile geçinirim diye düşünürseniz çok zorlanırsınız” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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