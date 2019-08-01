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Ünlüler çay değil zehir pazarlamış

İstanbul'da Seda Sayan, Gülben Ergen, Hande Yener, Ebru Şallı gibi ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptıkları sözde zayıflama çayı ve ilgili firma ile ilgili şok bilgiler ortaya çıktı.
Ünlüler çay değil zehir pazarlamış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri ile Gümrük Muhafaza ekipleri Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir firmanın paravan şirketler üzerinden yurt dışından teff tohumlu "zayıflama çayı" ve "cinsel içerikli ürün" adı altında kimyasal hammadde ithalatı gerçekleştirdiğini tespit etti. 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, firmaların sattığı ürünleri internet üzerinden, aktarlarda ve eczanelerden satın alarak İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi.

ÖLÜMCÜL KİMYASALLAR

Yapılan tahliller sonucu, "çay ve bitkisel zayıflama ürünleri" içinde psikolojik tedavide ve zayıflama ilacı olarak doktor kontrolünde kullanılan; yüksek doz alımında, kalp ve damar sistemini tahrip eden "Sibutramin" olduğu ortaya çıktı. Diğer ürünlerde ise doz aşımında ölüme sebep olabilen "Sildenafil", diyabet tedavisinde kullanılan "Metformin", uyuşturucu etkisi olan "Parasetamol", ruhsal sorunlara neden olabilen "Fuluoksetin" gibi ilaç kimyasalları kullandığı tespit edildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Firmanın sahtekarlığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Muğla ve Antalya'da 4'ü firma olmak üzere 20 adrese Gümrük Muhafaza ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Baskınlarda, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptıkları "Teff Tohumlu Çay" üreten firmanın yöneticileri U.K.S., O.K ve E.T'nin de arasında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

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ÜNLÜLER TANITMIŞTI

'Teff Tohumlu Çay' üreten firmanın ürünlerin tanıtımını sosyal medya hesaplarından Gülben Ergen, Seda Sayan, Ece Erken, Deniz Akkaya, Hande Yener,Gonca Vuslateri, Yeliz Yeşilmen ve Ebru Yaşar gibi ünlülerin yaptığı belirlendi.

SERBEST KALDILAR

Şirketin sahibi U.K. S., Genel Müdür E. T. ve üst düzey yöneticilerden O. K.'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Ayrıca 2005 yılından beri firma yetkilileri aynı suçlamalarla defalarca gözaltına alınmış ve haklarında işlem yapılmıştı.

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