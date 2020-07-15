Unutmadık Unutmayacağız

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaşan Başkent’teki belediye başkanları, “FETÖ darbe girişimini unutmadık, asla unutmayacağız” diyor.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokrasiyi rafa kaldırmayı planladığı darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek, binlerce kişiyi ise yaralayarak gerçekleştirmek isteyen FETÖ'nün hain planında olayların merkez üssü Ankara oldu. Binlerce vatansever, sokağa çıkarak darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. O kanlı gecede şehit olan kahramanlar dualarla yad edilecek. Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla Ankara’daki belediye başkanları FETÖ darbe girişimini bir kez daha kınadı. Sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz paylaşımı yapan farklı siyasi görüşteki belediye başkanları “Darbe girişimini unutmadık, asla unutmayacağız” mesajı verdi.

“MİLLETİN YAZDIĞI BİR DESTANDIR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “15 Temmuz günü tarihimizin en karanlık günlerinden biri olmanın yanı sıra Türk milletinin yazdığı bir destanın simgesidir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

“İLELEBET VAR OLACAKTIR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: “Bu aziz millet demokrasimize kast eden bütün tuzakları bozacak, al bayrağın gölgesinde ilelebet var olacaktır!”

“YENİDEN DİRİLİŞ GÜNÜ”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: “Ülkemizin milletçe yeniden diriliş günü olan 15Temmuz'un sene-i devriyesinde vatan için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen yiğit şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet kahramanlarımızın yazdığı büyük destanı unutmayacak.”

“GÜVEN VE HUZUR İÇİNDEYİZ”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: “Bugün milletin iradesinin üzerinde irade tanımayanların yazdığı destan ile güven ve huzur içinde yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi vatan diyerek şehadete koşan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

“BÜYÜK BİR FEDAKÂRLIĞIN ESERİDİR”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: “ 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletimizin zaferi, büyük bir fedakârlığın eseridir!”

“ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: “15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize sahip çıkan kahraman şehitlerimize rahmetler diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

“YÂD EDİYORUZ”

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan: “Hain Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı gerçekleştirilen şanlı 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Unutmadık, unutmayacağız.”

“MİLLETİN HUZURU İÇİN CANLARINI VERDİLER”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, ülkemizin demokrasisi ve Milletimizin huzuru için mücadele verirken şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum.”

“BİR OLDUK, BİNLER OLDUK”

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık: “Milletimizin kendisine kalkan hain eli kırdığı gün bugün. Bir olduk, binler olduk, demokrasi ve Millet sevdamızdan vazgeçmedik. 15 Temmuz şehitlerimizle beraber, tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum.”

“UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ”

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar: “Türkiye‘nin demokrasi treninde biz de yerimizi aldık. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız.”

“DESTANSI BİR DİRENİŞ”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: “Aziz milletimizin dünyada eşi benzeri olmayan destansı bir direnişle darbeci hainlere geçit vermediği 15 Temmuz’un dördüncü yıl dönümünde şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Unutmadık, Unutturmayacağız.”

“ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN”

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can: “Ülkemizi bölmek, parçalamak ve ülkemizde kardeş kanı akıtmak isteyenlere, milletimiz 15 Temmuz’da gerekli dersi vermiştir. Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında yüce milletimizi bulacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten milletimizi kutlarken, demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın."

“ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUM”

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. “

“MİLLETİN BEKASI İÇİN CANLARINDAN VAZGEÇTİLER”

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel: “15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizin ve milletimizin bekası için canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz.”

“ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: “15 Temmuz gecesi; vatanı, milleti, demokrasisi için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yazdığınız destanı asla unutmayacağız.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA