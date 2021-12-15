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Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar Pursaklar Belediyesi Hanım Evi ile hayat buluyor

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde ilk defa açılan sedef kakma kursunda ilk ürünler ortaya çıkmaya başladı.
Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar Pursaklar Belediyesi Hanım Evi ile hayat buluyor

Son yıllarda açılan çeşitli kurslarla kadınları iş hayatına kazandıran Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, unutulmaya yüz tutmuş sedef kakma sanatını gelecek kuşaklara taşımak için kolları sıvadı.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen sedef kakma kursuna katılan kursiyerler, sanatsal resimler, ayna çerçevesi ve takı kutusu gibi eşyalar üretiyor.

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Sedef Kakma Sanatında Öncelik Çizim İşlemi

Hanım Evlerinde Sedef Kakma Sanatında önce çizim işlemi yapılıyor. Ardından Sedef kakma yapılırken tel çakma kanalı açılması ile devam eden çalışmalar tel çakma, freze ile Sedef kanalı açma ve dremel’le sedeflerin kesilme işlemi yapılıyor. Kenar tıraşları yapıldıktan sonra freze ile açılan kanallara sedefler yerleştiriliyor. Pürümüzle renklendirilen işlemler gomalak cilası yapılarak hazır hale getiriliyor.

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