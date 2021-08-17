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UPS 2021 ikinci çeyrek kâr rakamlarını açıkladı

UPS (NYSE:UPS) 2021 ikinci çeyreğine ilişkin konsolide gelirin, 2020 ikinci çeyreğine oranla yüzde 14,5 artarak 23,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.
UPS 2021 ikinci çeyrek kâr rakamlarını açıkladı

Şirketten açıklanan verilere göre, konsolide faaliyet kârı, 2020 ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 47,3 artış göstererek 3,3 milyar dolara ulaştı ve düzenlenmiş bazda yüzde 40,8 artış gerçekleşti. Benzer şekilde seyreltilmiş hisse başına kazanç 2020 ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 50,2 oranında arttı ve 3,05 dolara ulaştı ve düzenlenmiş bazda yüzde 43,7 artış gerçekleşti.

İkinci çeyrek rakamlarına ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, “2021 ikinci çeyreğine yönelik GAAP sonuçları, vergi sonrası dönüşümü ve hisse başına 0,01 dolara tekabül eden 11 milyon dolarlık diğer giderleri içeriyor. Ayrıca ikinci çeyrekte şirket, 30 Nisan’da UPS Freight’ın satış sürecini de tamamladı. Söz konusu satış, bazı ABD emeklilik ve emeklilik sonrası sosyal yardım planlarının yeniden hesaplanmasını gerektirdi, bunun sonucunda da UPS emeklilik ve emeklilik sonrası yükümlülükler 2,1 milyar dolar azaldı. Bu durum şirketin 2021 ikinci çeyreğindeki konsolide gelirinde anlamlı bir etki yaratmadı. Yıl başından bugüne kadar faaliyetten elde edilen nakit, 2020 ikinci çeyreğine göre yüzde 42,2 artarak, 8,5 milyar dolara ulaştı. Serbest nakit akışı da 2020’nin ilk altı ayına göre yüzde 74,7 artarak 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti” bilgilerine yer verildi.

“REKOR FİNANSAL SONUÇLAR ELDE ETTİK”
 

UPS Genel Müdürü Carol Tomé “Stratejimizi hayata geçirdikleri ve yüksek hizmet seviyelerine ulaştıkları için tüm UPS ailesine teşekkür etmek istiyorum. Böylece ikinci çeyrekte rekor finansal sonuçlar elde ettik,” dedi. Daha büyük değil, daha iyi olma çerçevemiz kapsamında değer verdiklerinizi teslim ederek dünyayı ileriye taşıyoruz” dedi.   

Kaynak: Haber Kaynağı
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