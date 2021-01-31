Ürdün'deki Bedevi topluluğun vazgeçilmez kış lezzeti: Raşuf

Ürdün'ün geleneksel yemeklerinden biri olan ve Bedevi topluluğun vazgeçilmezi Raşuf, sıcak ve enerji veren yüksek besinler içerdiğinden kış aylarının meşhur yemekleri arasında yer alıyor.

Ürdün'deki Bedevi topluluğu, yemek miraslarının zengin bir parçası olan Raşuf'u geleneklerini korumak ve sonraki nesillere miras olarak bırakmak için gayret ediyor.

Başkent Amman'ın batısındaki Salt kentinin meşhur yemekleri arasında olan Raşuf, bedevi yaşam tarzındaki gibi geleneksel çadırlarda yapılması ise ayrı bir lezzet katıyor.

Doğranmış soğanların zeytinyağı ile kavrulmasının ardından tereyağı, mercimek, bulgur, buğday, nohut ve yoğurt eklenerek hazırlanan Raşuf, daha sonra tabakta dilimlenmiş ekmeğin üzerine dökülerek servis ediliyor.

Mefrak kenti Gençlik ve Yetişkin Eğitim Merkezi Müdürü Eric Telilan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok önemsedikleri eğitim alanlarından birinin de Ürdün mirası olduğunu söyledi.

Siyah keçi kılından ve koyun yününden yapılan çadırlar, yöresel kıyafetlerin yanı sıra Raşuf gibi geleneksel yemeklerin de eğitimde ele alındığını dile getiren Telilan, Raşuf'un sıcak ve enerji veren yüksek besinler içerdiğinden kış aylarının vazgeçilmezi olduğunu ifade etti.

"Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içeriyor"

Ürdün'deki Bedevi aşiretlerin liderlerinden Dayfullah el-Kallab da, "Raşuf yemeğinde kullanılan çoğu malzeme, evde hazırlanıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri de içeriyor." diyerek, Raşuf'un Bedevilerin ana ve vazgeçilmez kadim yemeklerinden olduğunu aktardı.

Babasının bu yemeği "tirit" olarak adlandırdığını aktaran Kallab, zengin besinler içerdiğinden Ürdün'deki Bedevi topluluğunun hemen hemen her hafta bu yemeği tükettiğini ifade etti.

Ürdün dışından bir misafir geldiğinde Raşuf yemeğini özellikle yemek istediğini söyleyen Kallab, Ürdün halkına atalarının mirası olan Raşuf'u tüketmeleri ve sahip çıkmaları çağrısında bulundu.